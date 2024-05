Sofía Castro revela que le dio esta enfermedad ante el estrés de su boda con Pablo Bernot

Sofia Castro y Pablo Bernot están cada vez más cerca de unirse en sagrado matrimonio. Si bien es cierto, que será uno de los mejores días en la historia de la pareja, la realidad es que la planeación puede convertirse en una verdadera pesadilla. Una prueba de lo complicado que es planear una boda es la hija de Angélica Rivera, quien confirmó que sufre un enfermedad debido al estrés generado por la próxima unión nupcial con Pablo Bernot.

La actriz mexicana confirmó que desde pequeña sufre de este tipo de enfermedades ante situaciones de estrés. El tener experiencia le fue de gran ayuda para evitar que se ocasionara un problema mayor. Sofía confirmó que tiene un brote fuerte de herpes. Eso sí, la hija de Angélica Rivera dejó claro que ya tienen todo bajo control. Se tiene que recordar que esta enfermedad hace que se le bajen las defensas.

Sofía le dejó claro a sus fans que no tienen de qué preocuparse, ya que al haber vivido brotes fuertes de herpes de pequeña, ya se tiene todo controlado. El brote de esta ocasión se presentó hace un mes y los doctores ya tienen todo bajo control para que no pase a mayores o le genere un problema mayor.

"Desde pequeña sufro de herpes... desde bebé. Cuando me estreso o se me bajan las defensas me dan como episodios fuertes y bueno, hace como un mes medio. Gracias a Dios estoy bien y lo tienen controlado. El problema del herpes es que afecta el sistema nervioso", comenzó Sofía en declaración a los medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.