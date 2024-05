Michelle Salas y Danilo Díaz rompen el Internet al posar como nunca tras su lujosa boda: "Mr. & Mrs. Smith"

Vaya revuelo el que causó Michelle Salas hace unas horas, pues la influencer que siempre impone moda se olvidó un poco de todas las tendencias para presumir a su esposo, Danilo Díaz, con quien contrajo matrimonio a finales del año pasado. Aunque la hija de Luis Miguel y el empresario siempre han llevado su relación alejada del ojo público, desde su icónica boda cada vez es más común verlos juntos en sus viajes, pero también en redes sociales.

Lo anterior gracias a que la miembro de la Dinastía Pinal poco a poco ha adentrado a su pareja al mundo de las redes, tal y como ocurrió este martes con una sesión de fotos en la que demostraron que son la pareja más icónica del momento; tanto fue el furor que causaron tres fotos en particular que los seguidores de Salas los nombraron "Mr. & Mrs. Smith". ¿La razón?, que sedujeron con miradas penetrantes, elegancia y sus looks total black.

Michelle Salas sorprendió con esta publicación en Instagram. (Foto: IG @michellesalasb)

Michelle Salas presume a Danilo Días en icónica sesión de fotos

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Michelle Salas compartió un par de fotos junto a su esposo para promocionar unas fragancias de marca de lujo y que están pensadas para hombre y mujer. Pero más allá de lo anterior, lo que rompió al Internet entero fue que los recién casados aparecieron con looks icónicos, muy sensuales y dejando ver una cercanía a la que muchos no están acostumbrados, pues la influencer siempre mantiene su vida privada en lo privado.

"Se trata de esa conexión real y genuina para crear una pareja perfecta, de esas que duran para siempre @dolcegabbana_beauty", fue el mensaje con el que la hija de Stephanie Salas apareció en redes sociales. Las palabras anteriores resultaron perfectas para acompañar una foto en la que los dos posan frente al espejo y mientras Michelle sorprende mirando hacia el frente y muy empoderada, por su parte Danilo "cubre" parte de su rostro al tomar con la mano el cuello de su camisa.

También posaron desde el espejo del elevador. (Foto: IG @michellesalasb)

En otra postal que compartieron los enamorados, se les ve posando desde el elevador con la misma imagen tanto en looks, como en poses, ya que los dos lucen muy llamativos, misteriosos y elegantes. Es por todo esto que las redes sociales estallaron de emoción y los internautas no dudaron en reaccionar a las fotos y llenarlos de halagos; claro que no sólo reaccionaron los seguidores de la influencer, sino también algunas otras figuras del espectáculo.

Como te adelantábamos, entre los comentarios destacados de la publicación resaltan aquellos en los que aseguran que Michelle y Danilo se parecen a "Mr. & Mrs. Smith". Otros de los halagos que recibieron son: "los amo", "cálmense" y "bellos". Cabe destacar que estas son las pocas tomas en lasque han aparecido juntos desde su lujosa e íntima boda.

Más tarde la influencer reveló que para esta sesión de fotos hizo labor de convencimiento. (Foto: IG @michellesalasb)

Más tarde, en su canal de difusión de Instagram, Michelle Salas se sinceró sobre esta sesión de fotos y explicó que para que su ahora esposo aceptara posar junto a ella y después que las pics se publicaran, ella tuvo que hacer labor de convencimiento y para ello escribió un menaje para saber qué opinan sus fans. Asimismo, dejó ver la postal anterior, misma que es "inédita".

Los seguidores de Michelle Salas los compararon con Mr. & Mrs. Smith. (Foto: IG @michellesalasb)

"Fam, solo nosotros sabemos el poder de convencimiento que tuve que hacer para que salieran las fotitoss Pero creo que valió la pena les gustaron? Cuéntenme!", escribió Michelle Salas.