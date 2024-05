"¿Cuál es tu hambre?, qué decepción": Mario Bezares se lanza contra Diego Boneta por "¿Quién lo mató?"

El pasado viernes 24 de mayo se estrenaron los primeros dos episodios de la serie "¿Quién lo mató?", inspirada en la vida y asesinato del conductor, Paco Stanley. La producción está protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez, Belinda y Zuria Vega.

Ante el estreno de la serie, Mario Bezares, amigo y compañero de Paco Stanley, concedió una entrevista en la que brindó sus primera impresiones de "¿Quién lo mató?" El reconocido conductor de televisión le mandó un fuerte mensaje a Diego Boneta, uno de los famosos más involucrados en la serie.

El conductor rompió el silencio. Foto: Mario Bezares

Mario Bezares se lanza contra Diego Boneta

En una entrevista con Inés Moreno, Mario Bezares, uno de los protagonistas de la serie "¿Quién lo mató?", habló sobre la bioserie inspirada en el asesinato de Paco Stanley. El actual conductor de televisión no se guardó nada y le envió un fuerte mensaje a los protagonistas.

En este sentido el también comediante dijo que no conoce a ninguno de los protagonistas de la serie "¿Quién lo mató?" y que ninguno de ellos lo buscó para colaborar en la producción. Mario Bezares se mostró muy molesto por el contenido de los primeros episodios. "No los conozco (a los participantes), nunca he cruzado palabra con ellos, ni con el director ni con nadie", contó.

En otra parte de la plática Mario Bezares se lanzó de fuerte manera contra Diego Boneta, Jorge Gil en la bioserie "¿Quién lo mató?". El conductor de televisión aseguró que Diego Boneta hizo una gran serie en "Luis Miguel", por lo que no tenía ninguna necesidad de involucrarse en esta polémica producción.

"Diego Boneta, de haber presentado a Luis Miguel, ahora interpreta a Jorge Gil, ¿cuál es tu hambre? Qué decepción, ¿estás necesitado y quieres ganar lana con eso?", reprochó.

¿Dónde ver "¿Quién lo mató?" de Paco Stanley?

"¿Quién lo mató?", bioserie sobre el asesinato de Paco Stanley, está disponible en el servicio de streaming Prime Video. Los primeros capítulos se estrenaron el pasado viernes 24 de mayo.