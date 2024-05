Hablar de villanas hermosas de las telenovelas, es sin duda mencionar a Altair Jarabo quien actualmente participa en la producción de Juan Osorio, “El amor no tiene receta”, sin embargo, la mujer de 37 años de edad está dando de qué hablar y no precisamente por su talento o por su belleza.

Y es que durante los últimos días se ha mencionado mucho el nombre de Jarabo en redes sociales, pues, ahora la rubia ha sido acusada de tratar mal a compañeros de la producción, pero lo que llama la atención es que señalan a Altair de haber sido grosera con una de las primeras actrices de este país.

Aseguran que se comporta de manera altanera con sus compañeros.

IG @altairjarabo

Fue a través del canal de YouTube del periodista Alejandro Zúñiga en donde se dio a conocer que la actriz Altair Jarabo tiene un pésimo comportamiento con sus compañeros de la producción de “El amor no tiene receta”, lo cual ya comenzó a incomodar tanto a los trabajadores del staff, así como al elenco con quienes ya tuvo algunos roces.

"En proyectos anteriores ya se había mencionado que Altair es medio malencarada, habla rudo y fuerte," comentó Zúñiga, seguido de esto el periodista comentó sobre un incidente que Jarabo sostuvo con una chica de continuidad, quien intentó tomarle una foto para que en la siguiente escena se viera idéntica, pero la actriz solo le gritoneo y trató supuestamente de manera despectiva.

¿Es villana en la vida real?

Foto: IG @elamornotienerecetaof

De acuerdo con la fuente mencionada anteriormente una de sus supuestas groserías se la hizo a una querida actriz de México, nos referimos a Jacqueline Andere quien al ser víctima de las groserías de Altair Jarabo guardó la compostura y no dijo nada al respecto.

Según Zúñiga, la primera actriz Jaqueline Andere habría llegado a maquillaje para que la retocaran, pero Altair Jarabo, quien ya estaba allí, no dejó que le dieran el servicio a su compañera y de modo altanero aseguró que ella había llegado primero, lo que resultó incómodo para todos los presentes en ese momento.

“En maquillaje entró la gran Jacqueline Andere y le dijeron que se sentara para maquillaje, Altair volteó y le dijo 'no, no, no, yo llegué primero y a mí me maquillan primero'. Jacqueline no dijo nada,” relató el periodista.