Cuál es el traje de baño negro de Águeda López que es tendencia esta temporada, ideal para mujeres mayores de 40 años

Águeda López es una modelo española que ha sabido ganarse el prestigio que una celebridad merece. A sus 42 años, la nacida en Córdoba es considerada como una de las mujeres más hermosas del mundo y una de las que mejor sentido de la moda ostenta, algo que puede apreciarse en los posteos que realiza en sus redes sociales.

Águeda López. Fuente: Instagram @aguedalopez21

La actual esposa del artista puertorriqueño Luis Fonsi ha recibido de este un regalo muy particular este mes. En su último disco “El Viaje”, el cantautor no solo destaca sus 25 años de trayectoria sino que revela una canción que le escribió a Águeda López. Se trata de “Andalucía” una canción que habla sobre un momento de cambio muy grande en la vida del cantante y un paso muy grande en la vida de la modelo.

El posteo de Águeda López en Instagram

Mientras las luces de los flashes iluminan el rostro de Águeda López y Luis Fonsi cada vez que pisan una alfombra roja, la vida de la modelo no pasa inadvertida cuando no se encuentra junto a él. Son más de 1,7 millones de seguidores los que la acompañan en la plataforma Instagram en donde sus posteos no dejan de sumar likes.

Águeda López. Fuente: Instagram @aguedalopez21

Recientemente, Águeda López volvió a llevarse todas las miradas y a revolucionar a los internautas que llegaron hasta un posteo que realizó desde el Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, en Grecia. Las postales muestra a la modelo bajo el sol, en la alberca y muy cerca del mar. Sin embargo, lo que más llama la atención, además de su envidiable figura, es el traje de baño con el que posó ante la cámara.

Águeda López. Fuente: Instagram @aguedalopez21

El posteo de Águeda López en Instagram evidencia un modelo de traje de baño en color negro, con detalles muy modernos a la altura de la cintura que es tendencia esta temporada. Se trata de una prenda ideal para mujeres mayores de 40 años y los más de 54 mil likes que recibió en su posteo así lo demuestran.

SIGUE LEYENDO

Estos son los 5 signos más vengativos del zodiaco, según la astrología

Estos son los 3 signos más joviales de todo el zodiaco, según la astrología