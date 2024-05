VIDEO: Extranormal es cancelado por TV Azteca después de 17 años al aire, "nosotros trabajábamos con gusto"

Para muchas personas, la noche del domingo significa sintonizar la señal de TV Azteca para ver las aterradoras investigaciones del programa "Extranormal", hasta que una semana, simplemente el programa no fue transmitido. Miles de fans quedaron sin explicación de esta ausencia, pero hace algunos días, el presentador y experto Octavio Elizondo confirmó que el programa ha sido cancelado después de 17 años al aire.

¿Por qué cancelaron "Extranormal"?

En un video compartido en TikTok el pasado martes, Octavio Elizondo agradeció el apoyo constante del público que seguía fielmente "Extranormal" cada semana en TV Azteca: "con el corazón en la mano y a nombre de todos los que conformamos Extranormal todos estos años [...] lamentamos informales con tristeza profunda que tras 17 años de trabajo ininterrumpido de investigación el fenómeno de la televisión mexicana Extranormal cierra sus puertas".

El reconocido programa de televisión "Extranormal" ha llegado a su fin en TV Azteca después de 17 años en el aire.

Fotografía: TikTok/@octavio.elizondo

Elizondo enfatizó que "Extranormal" dejó una marca en la historia de la televisión mexicana por más de 17 años, siendo uno de los programas pioneros en mostrar eventos paranormales. Agradeció a todo el equipo de producción que hizo posible el programa y mencionó: "muchos han sido los rostros que alcanzaron el privilegio de coincidir en este mágico y bello proyecto. Rostros que nunca se olvidarán y que dejaron huella independientemente de que hoy ya no se encuentren presentes".

Pero una de las dudas que ha inundado las redes sociales es el por qué se ha tomado esta decisión tan radical, lamentablemente, Octavio Elizondo no aclaró los motivos detrás de la cancelación del programa, por lo que las especulaciones no se han hecho esperar. De la misma forma, las y los fans de sus investigaciones paranormales no han tardado en expresar su descontento a través de las redes sociales.

Por otra parte, el presentador expresó su gratitud hacia el público, destacando que el cariño de los espectadores es lo más valioso que se llevan tras finalizar su relación con la televisora y añadió un agradecimiento especial a TV Azteca por el apoyo recibido durante todos estos años. "Ahora que TV Azteca nos dice adiós, sólo puedo externar un profundo agradecimiento a la que fue nuestra casa, TV Azteca, por habernos dado la oportunidad de demostrar de lo que somos capaces", dijo en el video.

¿De qué trataba "Extranormal", programa cancelado por TV Azteca?

"Extranormal" fue un programa de televisión mexicano transmitido por TV Azteca que se centró en la investigación y documentación de fenómenos paranormales. A lo largo de sus 17 años de emisión, el programa exploró una amplia variedad de lugares y situaciones presuntamente embrujadas o asociadas con lo sobrenatural.

Cada episodio presentaba al equipo de investigadores adentrándose en sitios abandonados, cementerios, y otros lugares misteriosos para capturar evidencias de actividades paranormales. El programa, liderado por Octavio Elizondo y otros investigadores como Christopher de la Vega y Joe Herrera, se destacaba por sus investigaciones profundas y a menudo espeluznantes. Es así como a lo largo de los años, este programa se convirtió en un referente para las y los aficionados a los fenómenos paranormales, no solo en México sino en diferentes partes del mundo, logrando una gran audiencia y seguidores leales.