Cazzu y Nodal terminan: la foto con la que la "nena trampa" habría confirmado el truene

Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación esta mañana después desde que desde hace semanas comenzaran los rumores de que habían finalizado su relación. Sin embargo, la rapera argentina ya había dado indicios de su ruptura con esta amorosa pero nostálgica foto.

Cazzu y el intérprete mexicano estuvieron juntos por dos años, de su historia de amor nació la pequeña Inti, quien actualmente tiene 8 meses de edad. La relación inició tras el escándalo amoroso entre Nodal y su expareja Belinda, pues fue tan solo unos meses después de haber roto su compromiso con ella.

Seguir leyendo:

"Somos una pantalla": Cazzu envía mensaje tras confirmarse su ruptura con Nodal

Nodal: así fue como anunció su ruptura con Cazzu y Belinda, ¿utilizó la misma fórmula?

Cazzu y el intérprete mexicano estuvieron juntos por dos años y ambos tomaron la decisión de separarse | Foto: Instagram @cazzu

La foto con la que la "nena trampa" habría confirmado el truene

A inicios de marzo fue la última vez que Cazzu, también apodada "Nena trampa" posteó la última foto junto Christian; en ese momento se encontraban en Francia por motivos de trabajo y viajaron con su hija. Pero tan solo un mes después, la cantante compartió otra foto en la que mostraba un tierno momento con Inti, pero junto a una frase que ahora se sabe que tendría que ver con la ruptura con Nodal.

"Que me saquen todo menos vos", dice junto a la imagen en la que aparece en su estudio musical con Inti. Lo que significa que podrían quitarle todo, refiriéndose a que Nodal podría irse pero mientras tenga a su bebé podría soportar cualquier otra cosa.

La cantante se ha enfocado en el cuidado de su hija | Foto: Instagram @cazzu

En ese mismo carrete publicó otras cuatro fotos, en todas aparece ella con la bebé pero en ninguna está Christian Nodal, algo que en su momento levantó especulaciones debido a que anteriormente en todas las fotografías de su hija aparecía el cantante de regional mexicano.

¿Por qué terminaron Nodal y Cazzu?

Christian fue quien dio a conocer la noticia de su separación esta mañana con un mensaje publicado en sus historias de Instagram, post en la que fue etiquetada Cazzu, quien también compartió en su perfil. Como era de esperase, los artistas no dieron más detalles de su separación y se limitaron a decir que llevarían una buena relación por su hija.

Hasta ahora no se han dado a conocer los motivos por los que habían tomado la decisión de separarse, pero no es una noticia que sorprende ya que se sabía la pareja no se encontraba en su mejor momento. Se dice que la agenda de trabajo de Nodal y el distanciamiento fueron las razones por las que llegaron al fin de su noviazgo.

Hasta ahora no se han dado a conocer los motivos por los que habían tomado la decisión de separarse | Foto: Instagram @cazzu

Nodal anuncia ruptura con Cazzu y por primera vez habla de su truene con Belinda

Hace unos días, el intérprete sonorense dio una entrevista al programa "Aquí y ahora" en la que habló por primera vez del noviazgo que tuvo con Belinda. Dos años después de haberse separado, Nodal reveló que durante su noviazgo con la cantante pop hubo momentos de mucho sufrimiento y vivió situaciones que le hicieron mucho daño y no quiere repetir en su vida.