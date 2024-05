Lucía Méndez se lastima la cadera tras aparatosa caída en pleno show

Lucía Méndez es una de las cantantes más destacadas de la industria y recientemente ha conquistado al público con su participación en el espectáculo "Vedette", aunque el pasado fin de semana generó gran preocupación entre los presentes al sufrir una aparatosa caída durante su interpretación. La también actriz reveló detalles de su estado de salud tras el incidente, pues admitió que el impacto logró lastimarle la cadera.

Lucía Méndez sufre aparatosa caída en pleno concierto

El pasado fin de semana Lucía Méndez, de 69 años, deleitó al público con su voz en "Vedette" que se realiza en un conocido hotel de la Ciudad de México. Sin embargo, en esta ocasión el show estuvo marcado por algo más que el talento de la cantante ya que sufrió un incidente al tropezar con la tarima luego de que bajara a las mesas para interactuar con el público que mostró su preocupación por lo ocurrido.

A través de TikTok se difundieron algunos videos del momento y en éstos se observa que Méndez camina por el escenario acompañada de su bailarín en todo momento, incluso cuando se aleja de la tarima para estar más cerca del público. Algo que jugó a su favor instantes después, pues es él quien actúa de inmediato cuando la cantante tropezó y la sostiene de la mano evitando que sufra un golpe más intenso.

Una vez que logra incorporarse, la intérprete de "Corazón de piedra" se mantiene agachada por unos segundos para recuperarse y entonces da muestra de su profesionalismo al continuar con el espectáculo. El público mostró en todo momento su apoyo a la cantante y no dudaron en aplaudir una vez que se aseguraron que estaba bien de salud y no se había lastimado por la fuerte caída.

Salud de Lucía Méndez tras caída

En un encuentro con los medios retomado por el canal de YouTube "Que buen chisme", Lucía Méndez fue cuestionada sobre su estado de salud tras la fuerte caída que sufrió durante su participación en "Vedette" y aunque lo tomó con humor también indicó que el golpe logró lastimarle la cadera y

"¡Di el changazo! Sí (me dolió) un poco la cadera, pero todo bien. Estoy bien, no me pasó nada, pero sí me di un changazo bien duro, ni modo", dijo la cantante, quien fue captada saliendo de un hospital donde habría sido atendida por el fuerte golpe resultado de la caída.

“La edad nos traiciona, pero ella no quiere aceptar”, “La tarima le tiene envidia”, “Que madrazo se dio”, “Las luces molestan al ver, además muchos escalones y ahora mayor de edad debe que tener mucho cuidado”, “Podremos criticar su show y cosas de ella, pero no se le desea que le pase nada”, “Ojalá no le haya pasado nada grave” y “Siguió cantando como una profesional”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.