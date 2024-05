Pablo Montero se volvió de nuevo blanco de controversia, aunque en esta ocasión no por señalamientos de huir sin pagar la cuenta en un restaurante, sino por la aparatosa caída que sufrió en plena presentación al tropezar con una de las decoraciones. Aunque el momento desató burlas contra el cantante en redes sociales, en el video se observa que incidente generó preocupación entre los asistentes ya que algunos no pudieron evitar gritar del impacto.

Pablo Montero sufre aparatosa caída

El video fue difundido a través de TikTok por la usuaria “Andreuhhh23” y en cuestión de horas superó las 2 millones de reproducciones, así como decenas de comentarios en los que internautas se burlan del cantante. De acuerdo con las historias de Instagram publicadas por Pablo Montero, el incidente ocurrió durante su presentación en el parque temático “SeaWorld” de San Diego, California, el pasado fin de semana.

Sigue leyendo:

Natanael Cano sufre tremenda caída en el escenario mientras cantaba en un palenque: VIDEO

Lapizín sufre una aparatosa caída en los foros de VLA, así reaccionaron los conductores en vivo: VIDEO

Pablo Montero sufre aparatosa caída en plena presentación. Foto: Captura de pantalla TikTok @andreuhhh23

El cantante estaba a punto de comenzar su canción cuando tropezó con un cañón de ruedas antiguo que era parte de la decoración en lo que parece ser un muelle, aunque fue el gran ramo de flores amarillas lo que ayudó a suavizar su caída. Además, esto evitó que cayera al agua ya que de haberse movido pudo haberlo arrastrado fuera del puente en el que realizaba su presentación.

“Justicia divina para Lupillo”, “Se va a caer, se va a caer”, “Y se marchó…”, “Un hombre de palabra, dijo: ‘Ya me voy’”, “Y se fue”, “Ya casi se va, pero al agua”, “Su momento más humilde”, “Que pase a pagar al restaurante”, “Uno que no quiere reírse, no cooperan”, “Lo bueno que eso lo detuvo y no se cayó”, “Y en efecto se fue, pero para el suelo”, “Que te vaya bien”, “Como que se puso más guapote”, “Le hizo honor a la canción” y “Él mismo lo dijo”, fueron algunos de los comentarios.

Pablo Montero tomó con humor el bochornoso momento. Foto: Captura de pantalla TikTok @andreuhhh23

Polémicas de Pablo Montero

Algunos internautas señalaron que Pablo Montero podría haber estado bajo los efectos del alcohol, lo que provocaría su caída. Esto surge debido a las polémicas que ha protagonizado el cantante en el pasado relacionado con su consumo de bebidas, tal y como ocurrió en 2022 cuando el productor Juan Osorio admitió que el también actor tenía un problema de alcoholismo y que no trabaría de nuevo co él por los problemas que provocó durante las grabaciones de la polémica bioserie de Vicente Fernández.

A esto se suman las recientes denuncias realizadas por empleados de restaurantes, quienes lo han señalado de huir del establecimiento sin pagar la cuenta. El más reciente en abril pasado en Playa del Carmen, donde, de acuerdo con la cuenta “Servicio Social Playa”, el intérprete de “Olvidarte jamás” se fue del lugar sin pagar lo que consumió. A ellos se sumaron otros usuarios, quienes exhibieron a Montero por hacer lo mismo en otros lugares de venta de comida.