Fue considerado uno de los actores más guapos de las telenovelas, se alejó sin dar explicaciones y así luce actualmente

Durante muchos años este famoso actor se ganó el cariño y la admiración de los seguidores del entretenimiento en nuestro país gracias al trabajo que hizo en varias telenovelas, por lo que su repentino retiro representó una gran baja en la industria de la actuación.

Fue hace unos años cuando el galán de televisión alcanzó gran parte de su fama por los trabajos que realizó en cine y televisión. Justo en el momento más alto de su carrera dejó de figurar ante las cámaras, provocando un sin fin de rumores sobre el motivo que lo llevó a tomar la drástica decisión.

Hace unos años el joven actor, Rafael Rojas se consagró como uno de los favoritos en México gracias al trabajo que hizo en telenovelas como "Teresa", "Carita de ángel", "Eternamente tuya" y "Quinceañera". Desde muy temprana edad demostró que lo suyo era estar frente a las cámaras.

Fue en 2017, tras varios años rodeado de una importante fama, cuando Rafael Rojas tomó la decisión de alejarse de las cámaras de televisión. Su último trabajo en la pantalla chica fue en la telenovela "El final del camino" mientras que en cine protagonizó "Despertar".

Hace unos años, en 2021, Rafael Rojas, actor nacido en Costa Rica, pero con una exitosa trayectoria en México, concedió una entrevista para el programa de espectáculos "De Primera Mano" donde explicó los motivos que lo llevaron a alejarse de la industria a pesar de que era uno de los más queridos.

Durante la plática el exgalán de cine y televisión explicó que el motivo de su decisión fue para alejarse de los chismes. Dijo que actualmente le siguen llegando libretos, pero a sus 63 años no tiene necesidad de exponerse frente a las cámaras.

"Lo hice por mis hijas y la verdad es que no me gustaría dar réplica a eso. Luego me llegan libretos y no tenía necesidad. Los ataques que tuve por los medios me hicieron recapacitar de muchas cosas", contó.