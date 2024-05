Con un Atlas de la primaria en mano, Jennifer López anuncia su exclusiva visita a México

“Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México”, son algunos de los estados del país que la actriz y cantante Jennifer López descubrió al “leer” un Atlas de México, que es uno de los libros más populares porque lo emplean los niños que cursan la primaria. La realidad es que la famosa no tenía este libro en manos por casualidad, sino por un motivo especial: de esta manera dio a conocer que llegará al país.

“La diva del Bronx”, de 54 años de edad, visitará Ciudad de México porque en breve será el estreno de su nueva película que, curiosamente, se llama “Atlas”. Es una producción que estuvo bajo la dirección de Brad Peyton y se enfoca en la relación entre los humanos y la Inteligencia Artificial, así que la JLo tiene un rol protagónico lleno de acción.

Sigue leyendo:

Jennifer López se luce como actriz de acción en “Atlas”, la película futurista de Netflix

JLo, blanco de críticas por verse “vieja” a sus 54 años; fans la defienden y recuerdan que envejecer es normal

La actriz llegará a CDMX para promocionar “Atlas”, su nueva película. Foto: Netflix.

Cuándo llegará Jennifer López a CDMX

Debido a que la cinta se estrena el 24 de mayo, Jennifer López hará una parada en CDMX para promocionar la cinta en la que actuó a lado de Simu Liu, Lana Parrilla y Sterling K. Brown. La cita será el próximo 21 de mayo en Toreo Parque Central, en Naucalpan, Estado de México. Además de la actriz de “Selena” y “Marry Me”, también llegarán Simu Liu, quien es su coprotagonista, y Brad Peyton.

2024, el año de JLo

2024 ha sido un año movido para Jennifer López porque ha estado lanzando diversos proyectos. Además de “Atlas”, el 13 de febrero estrenó su documental “This Is Me Now: A Love Story”, que se centra en sus amores, haciendo énfasis en su historia con su esposo, el actor y director de cine Ben Affleck.

Jennifer López es la protagonista de la cinta que habla de la relación entre humanos e IA. Foto: Netflix.

A la par del documental, la también productora lanzó su disco “This Is Me Now”, con el que retomó su carrera musical, tras una pausa de casi 10 años; antes de este lanzamiento, en 2014 presentó el álbum A.K.A. También saldrá de gira, abarcando ciudades de Canadá y Estados Unidos.

Pero Jennifer López no sólo destaca en la industria del entretenimiento, sino también en los negocios porque es empresaria. Continúa colaborando con la marca de ropa interior italiana Intimissimi y recientemente lanzó su fragancia Limitless.