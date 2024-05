Danna Paola: ¿Conciertos vacíos en Perú? videos en Instagram y TikTok generan controversia

Danna Paola sigue dando de qué hablar en nuestro país, pues luego de sus declaraciones sobre su preferencia entre España y México, su caída en un concierto en Perú ahora sigue dando sustos a sus fans, pues al aparecer no está llenando sus conciertos en el país de Perú.

Pues diversas personas en redes sociales, reportan que la cantante mexicana no esa siendo lo que esperaba en el país andino, pues en su gira por Sudamérica ha llevado su “XT4S1S TOUR” a ciudades como Bogotá, Quito y Santiago de Chile; sin embargo, Lima, Perú parece que no se rindió ante su música y talento.

¿Ya no quieren a Danna Paola?

Fue el pasado 11 de mayo cuando se presentó en el Multiespacio Costa 21, donde busco presentarse ante un público nuevo con su excelente talento musical y un nuevo disco que ha estado en tendencia con todos sus queridos fans, quienes la han apoyado en esta nueva etapa como artista.

Sin embargo, a pesar de sufrir una caída y sobreponerse ante el chuco momento, la cantante mexicana no fue del agrado de muchas personas, pues en redes sociales han comenzado a subir videos donde se ve que no llenó el lugar, a pesar de haber anunciado que había hecho el famoso “sold out”, parece ser que no fue del todo cierto, pues hay videos que afirmar que eliminaron secciones donde se podrían ver también el concierto y es por ello que se decidió decir que si era “sold out”.

Y es que los videos en redes sociales han revelado que a pesar de que el recinto tiene capacidad para 18 mil personas, solo habilitaron 2 mil boletos para la cantante mexicana, por lo que pasear de ser uno de los países que más escuchan sus canciones, siendo el top 13, tal parece que aún no existe esa conexión como con otros sitios.

Sin embargo, fue en una entrevista para en el que menciona que el concierto de Perú fue un show excelente y que amaba mucho el país, por lo que estaba agradecida por el recibimiento, por lo que tal parece que al menos con pocas personas la cantante se pudo sentir satisfecha con su concierto en Lima, Perú.