Karol G evita comer este alimento debido a que no soporta su olor ni textura: VIDEO

Karol G la cantante más famosa de Medellín, Colombia desató una controversia en redes sociales al dar a conocer que le disgusta y no puede ni probar uno de los alimentos que son considerados de los más ricos en todo el mundo, la famosa estrella del reguetón aseguró que no le gusta consumir nada que esté relacionado con el mar.

En un video que se ha popularizado en redes sociales, la famosa estrella mencionó que evita cualquier producto derivado del mar, ya sea pescado o algún otro marisco, la razón es porque no soporta su olor y la sensación que tiene al probarlo, por lo que prefiere omitirla en su dieta.

¿Qué comida no consume Karol G?

Karol G no come nada relacionado con mariscos y pescados, pero la estrella colombiana dejó claro y explicó que no tienen algo que ver con que sea alergia, sino porque no le gusta, aunque a veces se ha valido de dicha excusa para evitar que la hagan comer platillos.

El presentador que estaba con Karol G en el video cuestiona a la famosa sobre su amor por los animales y le dijo que si otra de las razones es porque no le gusta que saquen a los peces o alguna especie de su habitad natural, a lo que la “Bichota” reiteró su cariño por toda la naturaleza.

¿Qué ha pasado con Karol G?

La celebridad recientemente fue criticada por no llenar uno de sus últimos eventos en Latinoamérica, la cantante se presentó en Brasil ante 13 mil personas, una cantidad muy baja a comparación a la que está acostumbrada Karol G, ya que se sabe ha logrado reunir en anteriores momentos a más de 50 mil espectadores en los escenarios más importantes a nivel mundial, personas que se desviven por saludar y cantar con alguna de sus piezas.

“Es increíble como un día podemos tener un show de 60 mil personas y al otro uno de 13 mil y sentirse igual de lindo, igual de grande, igual de especial! La vida me sigue enseñando que nunca estamos en la cima de nada”

Hay que destacar que con el Tour “Mañana será bonito”, Karol G rompió algunos record importantes en Latinoamérica, uno de estos fue ser la primera artista femenina en agotar tres noches seguidas en el Estadio Azteca de México, así como también fue la primera artista femenina en agotar dos noches en el Estadio Monumental de Venezuela y pasó igual en otros lugares.

Karol G hizo su debut en la Met Gala

Uno de los reconocimientos más importantes dentro de la carrera de Karol G en estas últimas semanas es la invitación que le hicieron a la Met Gala 2024, es la primera vez que acude la estrella a la alfombra roja con un hermoso vestido de Marc Jacobs con piedras brillantes y transparencias, además lucieron unas curiosas orejas de elfo, uno de los looks más imponentes que dieron mucho de qué hablar en el evento y en todos los medios especializados en moda y belleza.