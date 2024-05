A sus 45 años, Kate Hudson rompe estereotipos y pasa de la actuación a la música con su primer disco de rock

“Cómo perder a un hombre en 10 días” (2003), “Guerra de novias” (2009) y “No me quites a mi novio” (2011) son algunas películas que Kate Hudson protagonizó y con las que ganó mayor fama, ya que prácticamente es conocida desde que nació porque es hija de la actriz Goldie Hawn y el músico Bill Hudson. Aunque su carrera como actriz es estable, la famosa le dio un giro a su vida porque decidió embarcarse en la música, debutando como estrella de rock.

Por si fuera poco, la nacida en Los Ángeles, California, Estados Unidos, está rompiendo estereotipos porque dio este gran salto a sus 45 años de edad, demostrando que la edad no es la limitante para hacer realidad los sueños. Esto ha generado que esté en boca de todos, recibiendo todo tipo de comentarios, desde los positivos hasta los negativos.

Pese a ser considerada “demasiado mayor” para hacer música, Kate Hudson trabajó en su primer disco que sale el próximo 17 de mayo. Foto: Instagram Kate Hudson.

Kate Hudson, una estrella del rock con su disco “Glorious”

El pasado 28 de abril, Kate Hudson dio a conocer su música, concediéndole una exclusiva entrevista a Tracy Smith, del programa Sunday Morning. Compartió cómo fue su proceso para crear su disco debut “Glorious”, que está compuesto de canciones acerca de la vida y el amor. El lanzamiento del álbum es el próximo 17 de mayo.

Pero la actriz no sólo canta, sino que compuso el contenido del álbum y con esto demuestra que es una artista completa, ya que la música corre por sus venas. Esto quiere decir que también debuta como compositora de las 12 canciones que incluye el disco: “Gonna Find Out”, “Fire”, “The Nineties”, “Live Forever”, “Talk About Love”, “Love Ain’t Easy”, “Romeo”, “Never Made A Moment”, “Lying To Myself”, “Not Easy To Know”, “Glorious” y “Touch The Light”.

Además, la famosa compuso las canciones del disco, de modo que igual debuta como compositora. Foto: Instagram Kate Hudson.

Kate Hudson siempre supo que quería cantar

Durante la entrevista con Tracy Smith, Kate Hudson reveló que toda su vida ha compuesto, pero fue hasta ahora, a sus 45 años, que estuvo lista para debutar como cantante “porque ya no me importa lo que la gente diga, probablemente”, subrayó. Así que los prejuicios en torno a la edad no la detuvieron, pese a que hubo quienes le dijeron que era “demasiado mayor” para ser cantante.

Al escuchar la crítica por su edad y sueño, la hija de Goldie Hawn y Bill Hudson simplemente dijo en su interior “no, nadie me dice que hacer”. Tras desafiar los pronósticos negativos, Kate Hudson puede presumir “Glorious” con el que podría posicionarse entre Adele y Sheryl Crow debido a voz afinada y ligeramente grave, indica la revista Rolling Stone.

La realidad es que la actriz mostró su talento musical en su juventud cuando fue parte de la película “Casi famosos” (2000) en la que le dio vida a la cantante Penny Lane. Gracias a este rol, Kate Hudson ganó popularidad en 2001 y recibió numerosos premios, además de que fue nominada en los Premios Oscar en la categoría Mejor actriz de reparto.