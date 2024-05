¿Michelle Salas está embarazada? Stephanie Salas rompe el silencio y revela que sí quiere ser abuela

Tras su lujosa boda en Italia con Danilo Díaz, Michelle Salas ha sido tema de conversación en más de una ocasión, ya sea por su reconciliación con su papá, Luis Miguel, o bien, por los detalles de su vida privada que ella misma comparte o que se filtran a la prensa. Uno de los más recientes es el rumor entre los fans de esta familia, en el que se señala que la influencer y modelo podría estar embarazada.

Aunque se trata de rumores a penas creciendo y de los que ya se negó la posibilidad, ahora fue la mamá de la modelo, Stephanie Salas, quien reveló más detalles al respecto. Si bien aseguró que le encantaría ser abuela, precisó que todavía falta tiempo para que esto ocurra, por lo que de esta manera terminó por ponerle fin a todos los rumores de la supuesta llegada de un nuevo miembro a la familia.

Mientras se inician los rumores de dar un paso más en el reciente matrimonio de Michelle Salas, su mamá Stephania Salas, tuvo un breve encuentro con la prensa en el que habló sobre su hija y sobre lo que se dice de ella. Asimismo, reveló que ella sí tiene deseos de convertirse en abuela, un lo que descartó que por el momento su hija esté embarazada de Danilo Díaz.

"Me encantaría ese momento, pero también hay veces que también digo: 'ay, no sé si estoy preparada'. Pero así es la vida, no tienes que estar preparado, te sorprende y ya, tienes que tomar al toro por los cuernos", dijo ante los medios de comunicación, entre ellos la reportera Berenice Ortiz.