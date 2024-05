La cantante Emjay va más allá del trap en su nuevo disco

La tapatía Emjay está feliz de cobrar fuerza en el género trap y urbano con su álbum Las Morras También Hacen Tr444p, pero no se queda sólo en este sonido, ya que quiere acompañar sus letras de distintos ritmos musicales en su nuevo disco, el cual lanzará este año.

“No quiero encerrarme en un sólo género, ni en una sola historia. Veo mi vida como si fuera una serie y creo que estoy agradecida con lo que he vivido, pero ya viene otra temporada. Por eso el nuevo disco, es algo distinto que quiero enseñar a la gente, que vean por lo que he pasado estos meses y lo que puedo hacer”, contó.

Sin embargo, para calmar la euforia de los fans por escuchar más de su nueva música, recién presentó una colaboración con Gera Mx, y Go Golden Junk, la cual nació de la sección de Beats Sin Guardar del músico:

“Es un tema muy divertido, fue un capítulo que subió Go Golden Junk, a la gente le gustó y nos invitó a hacerla, les va a encantar, lo sabemos”.

En los próximos días presentará 'Perreo belicon', que canta con Joaquín Medina, un artista regional al que definió como muy talentoso, este sencillo responde a todos esos seguidores que le pedían hacer un single más para perrear.

Estos sencillos se suman al que lanzó en abril, “Prime”, y que define el momento de abundancia y buen recibimiento que ha tenido en la industria, aunque no ha sido fácil, considera que en cuatro años ha logrado crear una comunidad sólida que hizo sold out en su pasada gira “444 The Show”, en todas las ciudades del país donde se presentó.

Emjay quiere empoderar a las mujeres con sus letras, pero agradece que también existan varios hombres que conecten con sus canciones. Además, considera que otros colegas también ya validan más su proyecto.

A DETALLE

“Prime” lo escribió junto a Jae S y Juno, fue producido por Zetto.

Su música forma parte del catálogo de Warner Music México.

MAAZ