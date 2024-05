Wendy Guevara defiende a Lucerito Mijares tras burlas de Videgaray y Sofía Rivera

Sofía Rivera y Eduardo Videgaray siguen en el ojo del huracán después de que hicieran declaraciones desafortunadas del aspecto físico de Lucerito Mijares durante un programa en vivo. Las críticas no han parado de llegarles, e incluso tuvieron que pedir perdón a la cantante y su familia.

Ahora, la crítica vino por parte de la influencer Wendy Guevara, quien dio a conocer que una vez le presentaron a la actriz de teatro musical, a quien considera como una mujer bien bella, sencilla y bonita que tiene una personalidad muy dulce y eso le parece extremadamente sencillo.

"Me encanta ella, me fascina, me enloquece su talento y es bien bella. Yo la conozco, platiqué un día con ella, nos hicieron videollamada con ella y un amor, super sencilla, bien bonita, nos habló con una dulzura que yo dije qué linda".

Crédito: Instagram oficial

Wendy Guevara defiende a Lucerito Mijares por las críticas a su físico

Por lo anterior, dijo, no se merecía que la trataran de la forma en que la trataron durante el programa donde lanzaron las críticas, y donde también le pegaron a Wendy Guevara. La ganadora de La Casa de los Famosos México, primera temporada, dijo que con ella pueden meterse todo lo que quieran porque su humor es muy negro, pero no estuvo bien lo que hicieron con una chica tan sencilla como Lucerito, quien no se mete con nadie.

"Yo aguanto todo el pedo, soy llevada, pero yo creo que no es como el estilo de Lucerito, no tuvieron que haber dicho ese comentario. Ella es muy diferente, mi humor es muy negro. Hablo muy fuerte y con muchas palabras. Ella es una chavita muy correcta. Yo siento que no estuvo chido, la neta que le hayan hecho ese disque chiste"

Crédito: Instagram oficial

Las redes sociales apoyan a Lucerito y Wendy

A través de las redes sociales fue donde le hicieron esta pregunta los fanáticos de Wendy, específicamente en los lives que suele hacer para todos los que la siguen; luego de su respuesta, aparecieron también numerosos comentarios donde la dejan ver como una gran persona, quien siempre tiene algo bueno que decir sobre las circunstancias. Estos fueron algunos de sus comentarios más destacados: