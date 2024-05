VIDEO: entre aplausos, así fue el emotivo último adiós al comediante Benjamín González, “Doña Evelia”

El mundo del entretenimiento se vistió de luto por la muerte de Benjamín González, conocido por su interpretación de “Doña Evelia” en redes sociales. Tras varios días hospitalizado, el comediante falleció el pasado 29 de abril en un hospital de Quintana Roo, pero sus restos fueron trasladados a su natal Oaxaca por lo que amigos y familiares se dieron cita en la funeraria para dar el últimos adiós entre aplausos.

Dan último adiós a “Doña Evelia”

A través de Facebook, la cuenta RA Medios compartió el momento en el que la camioneta que trasladó los restos de Benjamín González sale de la funeraria. Entre aplausos, cantos, lágrimas y abrazos, familiares y amigos caminan detrás del vehículo que partió rumbo a Jamiltepec, Oaxaca, en donde será sepultado el comediante al tratarse de su ciudad natal.

Doña Catalina la Diva del Pueblo, quien fuera amigo de Benjamín González, fue quien confirmó la notica del fallecimiento a través de su cuenta de Facebook: ““Quiero decirles que doña Evelia se nos adelantó, falleció hoy. Lo siento mucho por su mami, sus hermanos y su familia”.

¿De qué murió Benjamín González?

La madre del influencer, Olivia Javier, publicó el pasado domingo en redes sociales detalles sobre el delicado estado de salud de su hijo señalando que estaba intubado y con pocas “esperanzas de vida”. Además, pidió ayuda para solventar los gastos para el tratamiento médico de González.

Sobre la causa de muerte, la familia no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, semanas antes Benjamín González reveló a sus seguidores que el motivo de su ausencia es que sufría anemia y que tenia una tos persistente.

Entre aplausos y cantos, dan el últimos adiós a Benjamín González. Foto: IG @benjaminshoww

“El chiste es que me enfermé, hermanas. A mí me dio hemorroides, pero como tenía yo tos se me complicó mucho porque no comía. Ya después yo me sentaba en el baño y hacía como si estuviera estreñida. Yo no hacía nada, nada, porque como no comía…”, explicó el influencer a principios de abril.

¿Quién fue Benjamín González?

Originario de Jamiltepec, Oaxaca, Benjamín González se mudó a Cancún en busca de mejores oportunidades y en poco tiempo incrementó su popularidad en redes sociales gracias a su simpatía y carisma al interpretar el personaje de “Doña Evelia”. Aunque descasó en Instagram y Facebook, fue en TikTok donde tenía mayor impacto y alcanzó más de 500 mil seguidores.

Sus seguidores también despidieron el comediante con emotivos mensajes en redes sociales: “Vuela alto, Benji. Dios te reciba en su santa gloria. Dios le dé pronta resignación a tu familia”, “Díganme que es mentira”, “Te voy a extrañar muchísimo, hermano. Descansa en paz”, “Ay, no lo puedo creer”, “Que Dios te reciba con los abrazos abiertos”, “Te extrañaré” y “En paz descanse”.