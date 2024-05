Thalía corta foto en la que aparecía Alejandra Espinoza: ¿se enojó porque usó un vestido muy parecido al suyo en los AMAs

El público estaba orquestando rumores incorrectos sobre la supuesta discusión entre Thalía y Becky G durante los premios Latin American Music Awards (AMAs), pues todo parece indicar que no estaba molesta con ella sino con su compañera de conducción Alejandra Espinoza, tanto así que hasta la cortó de una fotografía, pero lo habría hecho por una importante razón.

El pasado jueves se llevó a cabo la entrega de premios a lo mejor de la música latina y Thalía, Carlos Ponce, Becky G y Alejandra Espinoza fueron los encargados de la conducir el evento. Todo transcurría con normalidad hasta que un paparazzi captó el momento en el que los cuatro conductores parecían estar discutiendo un tema serio, las especulaciones comenzaron a surgir y se dijo que la cantante de “Amor a la mexicana” le estaba reglando algo a Becky pero supuestamente no fue así.

Thalía corta foto en la que aparecía Alejandra Espinoza

Thalía salió a dar la cara ante el alboroto que se hizo por haber protagonizado la supuesta pelea y dijo que no fue una discusión. En realidad Becky les estaba diciendo que se estaba resbalando durante su presentación porque no había ensayado con esos zapatos, a lo que la actriz le respondió que por eso es importante usarlos durante el ensayo. A su vez refirió que ella, Carlos, Alejandra y Becky se amaban y no hay ninguna pelea.

Pero los internautas no perdonan y ya empezaron a hacer sus conjeturas. Ahora surgió otra escándalo en el que involucran a la exreina de belleza Alejandra Espinoza. Pues aseguran que Thalía se molestó porque la conductora llevaba un vestido idéntico al que ella llevaba el día de los premios y explican que su enojo fue evidente al compartir una foto en sus redes sociales en las que se puede ver que habría cortado de la imagen a Alejandra.

En la foto aparece Thalía, Carlos y Becky pero no Alejandra | Foto: Instagram @thalia

¿Se molestó con Alejandra por usar el mismo vestido?

Thalía se lució con los diferentes vestuarios que usó en el espectáculo y es que también presentó algunos sencillos de su nuevo álbum. La actriz es conocida por experimentar con su ropa desde que estaba muy joven y está no fue la excepción. Motivo por el cual compartió un post con todos los vestidos que llevó esa noche, pero al llegar al blanco emplumado con cadenas colgantes, habría cortado la foto y solo se ven ella, Becky y Carlos.