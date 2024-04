La Casa de los Famosos 4: Serrath es la eliminada 11 y esta fue su reacción

Como ya es costumbre, cada lunes se lleva a cabo la eliminación en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, esta vez una de las participantes que se incorporaron a este proyecto recientemente se despidió de sus compañeros.

Nos referimos a la siempre polémica Serrath, quien hace unas semanas atrás se incorporó a la competencia dejando con la boca abierta a más de una persona, por lo que su salida ha provocado diversas reacciones.

Serrath es la eliminada de esta semana.

Foto: Telemundo

Luego de una semana y de que los últimos días de la competencia se han complicado dentro de La Casa de los Famosos, finalmente el día de la eliminación llegó en donde tres de los cuatro nuevos integrantes corrían el peligro de abandonar el reality show.

Maripily fue la primera en regresar a la casa luego de que Nacho Lozano le dio a conocer que había sido salvada por el público que sigue de cerca la competencia.

La segunda en bajar y reincorporarse a la competencia fue Patricia, y su regreso no fue del agrado de muchos de los participantes pues, es una de las nuevas integrantes a la que desean sacar pronto.

Solamente quedaban Aleska y Serrath, la situación estaba muy tensa, sin embargo, finalmente el público decidió que la polémica ex participante de Enamorándonos abandonara la competencia, y por su expresión ésta no podía creer que no hubiera recibido los suficientes votos para permanecer una semana más.

Las reacciones de la eliminación de Serrath

Al ver bajar a La Casa de los Famosos 4 nuevamente a Aleska, Alana y “La Melaza” corrieron y saltaron de la emoción, la misma reacción la tuvieron la mayoría de los participantes.

Sin embargo, Christina quedó sorprendida pues ella deseaba que fuera Aleska la eliminada de esta semana, por lo que incluso aseguró que ni siquiera la iba a saludar, y es que, la rivalidad entre estas mujeres está más que clara.