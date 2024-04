Mhoni Vidente: sigue EN VIVO sus predicciones para este lunes 8 de abril de eclipse solar

Este lunes 8 de abril en México y el mundo será testigo del eclipse solar total, mismo que no se veía desde hace 33 años y que no volverá a ocurrir hasta el 2052, ¿pero te has preguntado su relación con lo astrológico? Aunque no lo creas, tienen una relación directa y es por ello que hoy Mhoni Vidente nos acompaña en El Heraldo de México para una transmisión especial, ¡síguela en vivo!

Mhoni Vidente nos comparte las mejores predicciones para este lunes 8 de abril

Entre las 10:00 y las 12:00 horas de este 8 de abril, según el estado de la República en el que te encuentres, tendrá lugar el eclipse solar y aunque no te lo debes de perder, siempre protegiendo tus ojos, te invitamos a que sigas esta emisión en vivo de Mhoni Vidente en la que nos contará todo sobre el evento astrológico y astronómico. Además, también nos dará la lectura de los horóscopos para cada uno de los signos.