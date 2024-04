Andrea Ele, la cantante a la que nadie vio en Pa'l Norte, sorprende cantando en calles de la CDMX: VIDEO

Hace un par de semanas el nombre de Andrea Ele se volvió tendencia en redes sociales, luego de que se viralizó un video de su presentación en el festival Tecate Pa'l Norte en el que se veía ella en el escenario y solo con su mejor amiga como público. Aunque el momento causó todo tipo de reacciones entre los Internautas, lo cierto es que el apoyo se hizo presente y esto por lo duros que suelen ser los comienzos para muchos famosos.

Tras ves el apoyo que recibió por parte de sus ahora fans, la cantante y exparticipante de La Academia reapareció en redes para agradecer a todos por las palabras que le dedicaron en un momento tan complicado como es el subir a un escenario y ver que en el público solo hay una persona. Ahora, la joven de 24 años volvió a sorprender al aparecer cantando en las calles de la CDMX, esta vez acompañada por un grupo de personas y de su guitarrista.

Si bien su caso viral se había calmado, este fin de semana Andrea Ele demostró su gran talento, pero ahora no sobre las tarimas de un escenario como el del Tecate Pa'l Norte, sino desde las calles de la Ciudad de México. Este domingo, la cantante y compositora se dio cita en el Parque España para sorprender a los presentes al cantarles en vivo.

Esta aparición no la hizo sola, ya que allí también estuvo su guitarrista Pablo, y quien también fue testigo del último fin de semana de marzo, donde su compañera tuvo una presentación vacía, pero viral. Durante su corto concierto en la capital del país, la joven aseguró que sigue tratando de dar todo en la vida y que experiencias como la que recientemente vivió es una experiencia.

Un video compartido por el reportero Eden Dorantes muestra a la joven cantando y presumiendo una sorprendente voz mientras un grupo de más de 10 personas se reúnen para escucharla y aplaudirle. Además, algunos de los presentes aprovecharon el tenerla frente a frente para hacerle algunas preguntas; por su parte, Andrea Ele también contó algunas anécdotas personales como que la primera canción en interpretar surgió de una infidelidad de la que fue víctima.

"Esta canción habla de cuando ya estás harta de que te pidan perdón. Habla de ya, mejor no te quiero perdonar. Y esta siguiente se llama 'Como tú'. A mí me pusieron el cuerno una vez y dije tengo la oportunidad de desquite, quieres vengarte (...) y no pagar con la misma moneda", dijo.