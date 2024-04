"Sólo espero la muerte", la desgarradora confesión de Ernesto Gómez Cruz al quedarse sin trabajo y con problemas económicos

La industria del cine en México se encuentra de luto, pues anoche la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la lamentable muerte del actor Ernesto Gómez Cruz, quien dejó legado tras participar en películas como "Los Caifanes", "El infierno" o "El crimen del padre Amaro". Desde entonces las redes sociales se llenaron con mensajes de despedida para el histrión de 90 años, pero también con algunos de los momentos que protagonizó en vida.

Si bien muchos de los mensajes que se leen en redes destacan por recordar lo mejor del actor, también se recordaron algunas de las declaraciones que él dio en vida y con las que hoy se recuerda cómo pasó sus últimos años. Aunque muchas personas dan por hecho que los famosos siempre son millonarios, en el caso de Ernesto Gómez Cruz la historia fue distinta, ya que con el paso de los años dejó de recibir ofertas de trabajo, lo que derivó en problemas económicos, soledad y ganas de morir. "Sólo espero la muerte", dijo una vez.

El actor dio vida al "Azteca" en la película "Los Caifanes". (Foto: X)

Ernesto Gómez Cruz pasó los últimos años de vida sin trabajo y "esperando" la muerte

Aunque en vida y hoy que se confirmó su muerte, Ernesto Gómez Cruz era considerado como uno de los grandes del cine, lo cierto es que la fama le pasó factura y de protagonizar proyectos de renombre, terminó por ser una de las figuras menos requeridas por los directores, incluyendo a Juan Osorio, según contó en una entrevista para Notimex del año 2019. Ante ello, no dudó en externar que se encontraba muy solo y con fuertes problemas económicos.

"Vivo en una soledad terrible y aplastante, que me tiene esperando el fin de mis días, aunque si surge algo nuevo con gusto seré uno de los primeros en apuntarme, aunque a este paso sólo espero la muerte, esa es segura que llega", fueron las palabras del actor en el año 2019.

Ante esto último, Gómez Cruz reafirmó las ganas que tenía entonces de esperar a que la muerte tocara a sus puertas "para partir y no regresar, claro, cuando Dios lo juzgue conveniente. Me voy a una gira larga y ya no regreso".

Pasó sus últimos años rentando "un cuartito". (Foto: X @ArturoTay)

Sin embargo, la falta de oportunidades dentro de la industria del espectáculo no fueron las únicas que se hicieron presentes, ya que por la edad el famoso también comenzó a tener algunas afecciones de salud como la falta de memoria, algo que terminó por afectar en su retención de diálogos. Sobre ello, confesó que incluso se acercó a Juan Osorio para una oportunidad, ya que ya habín trabajado juntos, pero nunca tuvo respuesta.

"Lo busqué para ver si tenía algo de trabajo, pero he esperado horas y no lo he encontrado", dijo.

¿Cómo fueron los últimos años con vida de Ernesto Gómez Cruz?

En la misma entrevista, Ernesto Gómez Cruz aseguró que se había quedado sin nada y que incluso la casa que antes era suya, ya era de sus hijas; mientras que él se encontraba rentando "un cuartito", aunado a sus problemas financieros. "Sin nada, porque cuando voy a mi casa veo que ya no es mía, ahora es de mis hijas. Por eso vivo solo, rentando un cuartito y sin un peso en la bolsa", se sinceró.

El cine llora su muerte. (Foto: X)

Aunque no todo era negativo en su vida, ya que en sus últimos años de vida sí consiguió trabajo, pero no como actor, sino como secretario de Jubilación de la ANDA, algo de lo que afirmó, lo hacía sentir una persona "útil".