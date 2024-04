Mujer a la que Fofo Márquez agredió habla tras medida de prisión preventiva contra el influencer: "me golpeó como si me odiara"

La tarde de este sábado la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que Rodolfo "N"; mejor conocido como Fofo Márquez, se quedará en prisión preventiva por el delito de tentativa de feminicidio, esto luego de que el pasado 22 de febrero golpeó en un estacionamiento a una mujer, por lo que resultó detenido el 4 de abril, luego de que los videos de la agresión se hicieron virales en redes sociales.

Tras darse a conocer la medida de las autoridades competentes, la mujer que fue víctima del influencer y que hoy es sobreviviente a un intento de feminicidio, ofreció sus primeras declaraciones públicas en las que contó cómo es que ocurrieron los hechos y la forma en la que el creador de contenido para redes sociales la agredió. Sobre ello, no dudó en afirmar que el joven: "me golpeó como si me odiara".

La víctima tardó 25 días en recuperarse. (Foto: X @c4jimenez)

Víctima de Fofo Márquez rompe el silencio: "no sabía ni quién era"

Luego de que se dio a conocer que Rodolfo "N" permanecerá en prisión preventiva por tentativa de feminicidio y tras presentarse distintas pruebas en su contra, la víctima del influencer ofreció una entrevista ante los medios de comunicación y en sus declaraciones contó cómo inició la agresión en su contra y al mismo tiempo negó conocer a Fofo Márquez.

De acuerdo con su relato, ella se encontraba en el estacionamiento de una plaza ubicada en Ciudad Brisas, Naucalpan en el Estado de México. Sobre ello precisó que al llegar al cajón "siento que le rozo a un espejo", por lo que se bajó de la unidad para acercarse con la mujer que se encontraba en el auto dañado. "Ella en todo momento nunca me contestó, ella veía para otro lado, yo pensé que era por el enojo y fui a mi automóvil a sacar la documentación".

Fue entonces cuando todo se agravó. Según contó la mujer agraviada, antes de poder subir a su camioneta se le acercó Fofo Márquez, sin que ella supiera de quién se trataba. "Me dice: '¿yate vas?'". Pero en el momento, la víctima lo consideró como una situación "de sentido común", por lo que incluso le pidió ayuda para llamarle al seguro; sin embargo, "en ese momento me suelta el primer descontón. No entendí ni por qué era", dijo.

"Me empezó a insultar, a decirme una serie de... bueno, groserías, que las viejas no debemos traer carro, que somos unas tontas y etcétera, una serie de insultos. Yo me fui al suelo y yo le decía: 'pero por qué lo haces si no hay un motivo, yo estoy cumpliendo'. Le gritaba al momento en que él seguía golpeándome", contó.

Al resaltar que nunca se habían visto, la mujer afirmó que Rodolfo "N" la golpeó como si la odiara. Allí siguieron los golpes con patadas y puños. "De esto tardé 25 días para recuperarme, se me inflamó el cuerpo, no podía caminar por la misma inflamación en la costilla, no podía sostener las piernas".

Finalmente, relató que de todo este proceso tuvo que hacerse distintos estudios para que el personal médico determinara por qué no podía estar de pie y de dónde venía la inflamación; mientras que de las agresiones en el rostro, que fueron las que le dieron la vuelta a las redes sociales, añadió que quedará con una cicatriz en la cara.