Shocker: la vez que pidió matrimonio arriba del cuadrilátero tras vencer a "Mr. Niebla" | VIDEO

Nuevamente el luchador profesional José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como “El Shocker”, está envuelto en la polémica, esta vez debido a que fue detenido en Oaxaca en paños menores, luego de que las autoridades de aquella Ciudad recibió un reporte por parte del personal del hotel en donde se hospedó, por hacer destrozos.

Los videos y fotografías del momento de su detención se volvieron virales, lo que hizo que fanáticos del también llamado “1000% guapo” se preocupan pues en los últimos años, solo da de qué hablar por sus polémicas, incluso recordaron la vez que propuso matrimonio en un cuadrilátero.

El exluchador fue arrestado en Oaxaca.

Los excesos en la vida de José Jairzinho Soria Reyna han sido los protagonistas, pues además de ser adicto al alcohol y a las drogas, el luchador mexicano tenía una gran debilidad: las mujeres.

Y aunque reveló que perdió al gran amor de su vida a causa de sus excesos, para el Shocker conseguir una mujer no era problema, pues de acuerdo con él mismo, en cuanto terminaba una relación seguía con otra más.

Fue así como conoció a Leslie en 2007, sin embargo, no fue sino cinco años después que el luchador le pidió matrimonio arriba del cuadrilátero, luego de su derrota ante Mr. Niebla, sin embargo, esto quedó en segundo plano luego que el “1000% guapo” entregó el anillo a su entonces novia.

Luego de una vida de excesos, José Jairzinho Soria Reyna nombre real del luchador mexicano decidió retirarse de la lucha libre en 2023, de acuerdo con él mismo debido a sus lesiones.

"Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil", dijo “El shocker” para canal de YouTube 'Más Lucha'.