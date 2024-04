La Bebeshita se lanza contra Pedro Sola por criticarla al verla sin maquillaje: “Que feo caso”

Pedro Sola sigue generando controversia por sus explosivas declaraciones en las que no teme decir lo que piensa, aunque esta vez “La Bebeshita” no se quedó callada y respondió a las críticas que recibió del conductor por su aspecto físico luego de que la viera sin maquillaje en “La Casa de los Famosos 4”.

“La Bebeshita” le responde a Pedro Sola

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, la influencer fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió de Pedro Sola en “Ventaneando” y resaltó sentirse hermosa aún sin usar maquillaje, por lo que no dudó en defenderse y devolver las críticas.

“Yo me siento super hermosa desmaquillada, o sea, yo soy tan segura de mí misma que me vale ya estar desmaquilladla. Estoy preciosa. Entonces que feo caso”, dijo y le envió un mensaje al conductor: “Pedrito, mira, tú aunque joven estabas en las mismas. Igual antes, igual después. Igual de rarito, no estaba tan guapo, no estaba feo, pero estaba chistoso”.

¿Qué dijo Pedro Sola?

Durante una de las recientes emisiones del programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy, Pedro Sola reaccionó a las imágenes de Daniela Alexis, como es el nombre de pila de la influencer, en las que se le ve usando pijama y sin una gota de maquillaje: “¿Esa es ‘La Bebeshita’? Ay no, Jesucristo redentor”.

El conductor se mantiene en el ojo del huracán, pues recientemente se dio a conocer que habría recibido una llamada de atención en la televisora del Ajusco ante las constantes quejas que recibe de sus compañeros debido a su actitud, señalamientos que negó mostrando que no existe conflicto con otros conductores.