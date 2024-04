Pedro Sola tiene fuerte discusión con Ricardo Manjarrez por criticar su look: “Muy apenitas”

Pedro Sola ha enfrentado fuertes críticas en redes sociales por algunas de sus declaraciones, pues no teme en decir lo que piensa con su peculiar sentido del humor. Aunque en esta ocasión su compañero Ricardo Manjarrez no se quedó callado ante los comentarios negativos por su atuendo y desató una intensa discusión con el conductor.

Pedro Sola lanza críticas a Ricardo Manjarrez

En redes sociales fue compartido un video del detrás de cámaras en “Ventaneando”, donde Pedro Sola da su opinión sobre los looks de sus compañeros de cámara. Aunque todo comenzó bien y aplaudió el estilo de Linet Puente y Mónica Castañeda, no ocurrió lo mismo con Ricardo Manjarrez que no dudó en defenderse.

“Ricardo Manjarrez pues viene muy apenitas, hoy vienes así, muy normalito”, dijo Pedro Sola provocando la molestia de su compañero quien cuestionó de inmediato su gusto en moda y comenzando así una intensa discusión: “Tú has de venir de Versace o de Gucci”.

Polémica en “Ventaneando” por Pedro Sola

En días recientes la revista TVNotas señaló que Pedro Sola habría recibido una fuerte llamada de atención de la televisora del Ajusco debido a las constates quejas que han recibido por su actitud. De acuerdo con la publicación, el conductor fue tachado de “amargado” y “obsoleto” por lo que se habría exigido su salida de “Ventaneando”.

Al respecto, Pedro Sola no perdió la oportunidad de responder y en pleno programa puntualizó en que no existe conflicto con el resto de los conductores que dijeron entender su sentido del humor: “Es cariño verdadero, no tan sólo vanidad”.