Virgo entérate que mensaje tienen los ángeles para hoy lunes 29 de abril 2024

Virgo, descubre qué te depara este lunes 29 de abril desde las primeras horas del día. Tu ángel de la guarda sabe que se vienen momentos donde tu capacidad, diplomacia y orgullo van a tener que brotar para poner todo en control. Rafael, el arcángel protector de las causas difíciles, está de tu lado, Virgo.

Un enamorado secreto te cuida, Virgo. Imagen: Freepik

El mensaje que tiene el ángel Rafael para Virgo se va enfocando en tener una retroalimentación propia de los errores que has acumulado en estos 4 meses que van del 2024. Y que quede claro que la gente tiene errores, no es malo, lo malo es no aprender de ellos y seguir empeorando. Para aprender de uno mismo, en el caso de Virgo, el mejor mentor es el ángel de la guarda Rafael.

Este ser de luz tiene claro que si bajas la velocidad de tus pensamientos y sentimientos explosivos, meditas la situación y juntas a esas personas que lo van a dar todo por ti, nada te va a derrotar. A veces somos nuestros propios enemigos y rivales, y casi no nos damos cuenta de eso. Virgo, tu ángel Rafael, te pide escuchar. Escucha en silencio, medita y verás que el camino del éxito se abrirá ante tus ojos.

Virgo, otro mensaje que debes aprender y descubrir, y que te manda tu ángel Rafael, es el de cuidar tu salud. Debes entender que nadie, más que tú, debe cuidar su salud. Ya ve al doctor, atiende ese dolor que tienen en el cuerpo, atiende esos males que navegan por tu mente y que te mantienen inquieta. Tu familia y amigos te van a ayudar siempre, pero si no comienzas a ver por ti, tu luz estelar se va a terminar fundiendo.

