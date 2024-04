A.B. Quintanilla arremete contra sus fans en pleno concierto por "falta de entusiasmo"

A.B. Quintanilla se convirtió en blanco de críticas luego de que arremetiera contra sus fanáticos en pleno concierto al reclamarles una supuesta falta de entusiasmo. Aunque la respuesta del público no fue lo que esperaba, pues lo abuchearon al considerar “inadecuada” la manera en la que se dirigió a los asistentes y por la que más tarde se disculpó en redes sociales.

A.B. Quintanilla le reclama a sus fans

El hermano de la cantante Selena se presentó recientemente en el Tejano Explosion 2024 realizado en San Antonio, Texas, donde fue abucheado luego de se lanzara contra los asistentes a quienes les reclamó su falta de ánimo y participación en el concierto, comparando lo que ocurría con el apoyo que reciben los Dallas Cowboys pese a sus derrotas.

A.B. Quintanilla le reclama a sus fans en pleno concierto por "falta de entusiasmo". Foto: IG @abquintanilla3

“Es como si alguien te pusiera un arma en la cabeza y te obligara a estar aquí esta noche, ¿sabes lo que estoy diciendo? Y se siente horrible como músico, trabajar tan duro durante todos estos años para traerte éxitos y ustedes vienen aquí y ni siquiera pueden levantar las manos”, dijo.

Hermano de Selena pide disculpas

Ante las críticas que recibió por el reclamo al público, el cantante y compositor compartió un video en redes sociales en el que se disculpa y explica que su actitud está relacionada con cuestiones de salud ya que tan sólo unos días antes se sometió a una biopsia para detectar cáncer, algo que resultó negativo.

Aunque A.B. Quintanilla borró el clip de su cuenta de Instagram, en éste también habló sobre su salud mental al señalar que padece trastorno bipolar, TOC, TDA y TEPT: “Me quebré anoche. Dije ocas que no pienso, que no siento en mi corazón. Desde el fondo de mi corazón, me gustaría disculparme con todos".