Vocalista de "El Recodo" es tocado indebidamente por una fan en pleno concierto

Fanáticos han dado de qué hablar por su reacción al tener enfrente a sus artistas favoritos, pues mientras algunos arrojan peligrosos objetos al escenario otros logran incomodarlos por sus acercamientos. Tal y como ocurrió con Ricardo Yocupicio, vocalista de la banda “El Recodo”, quien fue tocado de manera indebida por una mujer en pleno concierto.

Tocan de manera indebida a Ricardo Yocupicio

Ricardo Yocupicio pasó por un incómodo momento durante su reciente concierto en Charleston, Carolina del Sur, cuando intentó interactuar con el público cerca del escenario, pues una fanática aprovechó la cercanía para deslizar su mano desde la pierna del cantante hasta sus partes íntimas provocando que éste reaccionara de inmediato quitando la mano de la mujer.

Fanática toca de manera indebido a vocalista de "El Recodo" en pleno concierto. Foto: Captura de pantalla X @TuTiaSandra

Internautas reprobaron el acoso de la fanática al cantante y no dudaron en externar su indignación a través del video compartido en X por el usuario "La Tía Sandra": “Si hubiera sido al revés, el chico ya sería tendencia por acosador”, “La doble moral”, “Sería un escándalo mayúsculo. Mujeres, también hacer esto es acoso”, “Hombre o mujer debe entender que eso no está bien”, “Espero que le metan una buena demanda” y “Acoso es acoso, es exactamente igual de aberrante y violento”.

Poncho Lizárraga reprueba lo ocurrido con Yocupicio

El cantante Poncho Lizárraga reaccionó a lo ocurrido con el vocalista de la banda “El Recodo” en pleno concierto y, en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube, puntualizó en el respeto que merecen los artistas tanto hombres como mujeres.

"Yo me reservo mi comentario, pero hay que ser objetivos, ¿no? Si lo hubiera hecho un hombre a una mujer, ¿qué hubiera pasado?, pero fue una mujer quien le hizo eso a un varón y no pasó nada, se viralizó. Sí es algo que hay que tomar en cuenta, para que no se pierda el respeto, tanto la mujer merece respeto, por supuesto, y todo lo que hacen las mujeres día a día (...) Hay que hacer las cosas con respeto y no aprovecharse de las circunstancias", dijo el cantante.