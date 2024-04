Acosadora de Harry Styles es sentenciada a prisión, le envió más de 8 mil cartas en menos de un mes

Harry Styles es uno de los artistas más destacados de la industria musical con fanáticos en todo el mundo, pero Myra Carvalho llevó el fanatismo a otro nivel y el también compositor decidió tomar medidas legales al respecto. Ante ello, la mujer, de 35 años de edad, fue sentenciada a prisión por el delito de acoso con alarma grave y recibió una orden de alejamiento por 10 años.

Acosadora de Harry Styles en prisión

El pasado martes 16 de abril una corte de Harrow, en Londres, sentenció a 14 semanas de prisión a la fanática brasileña que envió al cantante más de 8 mil cartas en menos de un mes. Algunas de las postales fueron escritas a mano, otras las enviaba a su dirección ordenadas por internet y dos más las entregaron directamente en la dirección de Harry Styles.

Carvalho se declaró culpable y además del tiempo en prisión, la corte, señaló Daily Mail, determinó que no podrá contactar de ninguna manera al intérprete de “Sing of the Times” o asistir a alguno de los eventos donde éste se presente. Además, no podrá acercarse a la zona noreste de Londres donde se ubica la residencia del cantante.

Familiares no sabían de su viaje

El acoso de Myra Carvalho al cantante habría comenzado luego del viaje que Styles tuvo con su novia, la actriz Taylor Russell. El febrero pasado se informó a las autoridades que la mujer habría mostrado “impulsos sexuales” hacia el cantante, al respecto, la abogada de la fanática argumentó que un médico de su cliente indicó que podría haber estado sufriendo un “episodio maníaco”.

La familia de Carvalho señaló que no sabían del viaje que la mujer había realizado desde diciembre a Reino Unido, lugar en donde se instaló en un hostal en el barrio de Kensington and Chelsea.