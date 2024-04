Julión Álvarez contrató una carreta de hot dogs para dar de comer a sus músicos y además invitó a los cocineros a su concierto: VIDEO

Julión Álvarez es una de las estrellas que se presentó en el Palenque de la Expogan en Hermosillo Sonora, el cantante además de contagiar a todos con sus canciones, ambiente, buen humor, nostalgia y todas las emociones que se viven en cada uno de sus show, también sorprendió a los encargados de una carreta de hot dogs que contrató para dar servicio y alimentar a sus músicos.

Fue a través de un video en Tikok la forma en la que “Dogos el compadre”, empresa contratada por Julión Álvarez y su equipo para ser parte del catering de alimentos para los músicos, dieron a conocer y agradecieron la bonita experiencia que se llevaron a trabajar con el grupero conocido también como “El rey de la taquilla”.

Sigue leyendo:

Julión Álvarez: vendedora de papas cumple su sueño de conocerlo y tomarse una foto con él | VIDEO

Julión invitó a los empresarios al evento. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

Julión Álvarez y sus invitados especiales

En las imágenes que proporcionaron en su video, se aprecia como en la parte de atrás del palenque instalaron una carreta en donde ahí mismo le preparaban su hot dog a cada persona, además se aprecia otro espacio lleno de aderezos, verduras y otros productos con lo que pueden acompañar su “dogo”.

Pero esto no fue lo único, pues además los empresarios compartieron que el equipo de Julión Álvarez nos invitó a disfrutar del gran evento del cantante en el palenque, ya que debido a todo el éxito que genera en dicha ciudad no solamente tuvo un evento si no que fueron dos noches en las que el intérprete de “Regalo de Dios” estuvo cantando todos sus éxitos para los sonorenses.

Se presentó con éxito en Hermosillo. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

¿De dónde es Julión Álvarez?

La celebridad grupera nació el 11 de abril de 1983 en la Concordia Chiapas, pero durante años vivió en Sinaloa, estado de la República en donde desarrolló su carrera musical como parte de varias bandas incluida Banda MS de Sergio Lizárraga, pero Julión Álvarez no es exclusivo de algún lugar del México, ya que en diversas plataformas ha expresado su profundo amor por paisajes y las playas de Sonora, así como también por Guadalajara, Jalisco ciudad en la que radica.

¿Qué ha pasado con Julión Álvarez?

Después de varios problemas con el gobierno en Estados Unidos, Julión Álvarez por fin puede disfrutar de la justicia, porque los cargos que tenía en su contra por parte de las autoridades americanas quedaron eliminados, ahora el cantante de música regional mexicana continúa trabajando con éxito por todo el país junto a su gran amigo Alfredo Olivas en el show que prepararon y al que titularon “Prófugos del anexo”, pero eso no es todo, además la estrella también tiene eventos en solitario en donde se coloca como uno de los artistas más exitosos del momento.