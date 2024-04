Julión Álvarez advierte sobre venta de boletos falsos para “Prófugos del Anexo” y comparte la única página oficial: “No se dejen engañar”

La gira más famosa del 2024 está protagonizada por Alfredo Olivas y Julión Álvarez y lleva por nombre “Prófugos del Anexo” y aunque todo parecía ir bien ahora fue uno de los artistas quien dio a conocer que presuntamente hay personas que están vendiendo boletos falsos para entrar a sus conciertos.

Julión Álvarez fue quien alentó a sus seguidores y al público en general a no dejarse engañar por estafadores, ya que llegó hasta él la noticia de que están ofreciendo entradas falsas para el evento que tienen programado en Culiacán y en otros lugares de México y además agregó que solo existe una página en donde están a la venta los boletos.

Julión Álvarez alentó a sus fanáticos. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

¿Venden entradas falsas para “Prófugos del Anexo?

El también conocido como “Rey de la taquilla” se mostró muy preocupado ante la situación que enfrentan él y su colega y amigo Alfredo Olivas, pues lo que menos desean es que su público se lleve una mala experiencia del espectáculo “Prófugos del Anexo” que han preparado con tanto gusto.

Se presentarán en Sinaloa. Captura de pantalla IG/lospasosdejulion

¿Dónde comprar boletos para ver “Prófugos del Anexo”?

El cantante fue muy puntual al decir que no se dejen engañar y no compren boletos en otro lugar que no sea la página oficial de Boletito.com, empresa que ha llevado la venta de entradas de todos los eventos que han realizado Julión Álvarez y Alfredo Olivas en lo que llevan de gira.

“Gente de Culiacán, Sin. ¡No se dejen engañar! Los boletos únicamente están a la venta en la página boletito.com”, fue lo que escribió desde su cuenta oficial “Los pasos de Julión” y aseguró que en dado caso de que cambien algunas de las estrategias todos los detalles se darán a conocer a través de sus redes sociales.