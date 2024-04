Alfredo Adame acepta una cita con la mamá de la Bebeshita: "yo quiero una mujer madura"

El famoso se emprenderá en una relación con la madre de la influencer. X/@bysunshinee_

Alfredo Adame se ha convertido en una figura pública muy controvertida, y es que más allá de su carrera como el "golden boy" de Televisa, el actor se ha visto inmerso en una serie de polémicas que incluso después de algunos años seguimos recordando. Pero en su más reciente aparición en redes, causó un gran revuelo entre las y los internautas debido a que afirmó que una cita con la madre de La Bebeshita.

Sigue leyendo:

Alfredo Adame revela cuánto ganaba por su exclusividad en Televisa y presume “era rico y me hicieron más rico”

Alfredo Adame recuerda a Allisson Lozz y asegura que estaba “muy verde” cuando protagonizó “En nombre del amor”

Es bien sabido que Adame ha sido una figura envuelta en controversias a lo largo de su carrera, desde peleas callejeras con ciudadanos hasta conflictos con otros famosos e incluso exparejas (¿te refieres a Magaly Chávez?). Pero esta vez sorprendió a sus seguidores con esta peculiar petición. Todo sucedió mientras La Bebeshita se encontraba haciendo un en vivo a través de TikTok, en medio de la plática, el conductor expresó su interés en conocer a la madre de la influencer y sugirió la posibilidad de entablar una relación amorosa.

Ante esta confesión, La Bebeshita le preguntó cuándo estaría dispuesto a salir con ella para conocerla y Adame respondió que se encuentra disponible los sábados para una comida tranquila. Pero las cosas no quedaron ahí, pues durante la conversación Adame también hizo alarde de algunos de sus logros, mencionando su experiencia como campista, boyscout, pescador y tirador, entre otros.

Por su parte, La Bebeshita describió a su madre, de 56 años, como una mujer atractiva y activa físicamente, mientras bromeaba sobre la posibilidad de que la cita no terminara como su relación anterior con la exparticipante de "Enamorándonos", Magaly Chávez, con quien hubo una fuerte pelea después de poner fin a su supuesto romance.

De la misma forma, La Bebeshita afirmó que esta petición de salir con su madre comenzó cuando ella misma le pidió que le presentara a Adame, pensando que quizás ambos podrían tener una buena química juntos. Parece ser que esto quedó únicamente en una broma por parte de ambos, pues hasta el momento no se ha confirmado que esa cita se haya concretado.

"Una vez mi mamá me dijo: 'Oye, me anda cayendo bien el señor Adame, preséntamelo'. Yo le dije: 'Ma', ¿qué te pasa, por Dios, contrólate'. Y mi mamá me dijo: 'Ay, ándale preséntamelo porque se ve que es buena gente'", sentenció la influencer en su transmisión.