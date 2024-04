Yuridia le copia el look a Jennifer López y se luce como una Barbie mexicana

La música y el ritmo viven en Yuridia, quien vía Instagram compartió un adelanto de la colaboración que realiza con Los Ángeles Azules. Gracias a esto, la intérprete de “Amigos no por favor” también se lució con un total look rosa que indudablemente hizo recordar la tendencia Barbiecore que estuvo en auge el año pasado por el lanzamiento de la película Barbie.

Pero eso no es todo, ya que la exparticipante de “La Academia” también evocó un look de la cantante y actriz Jennifer López, quien en varias ocasiones ha apostado por el color rosa para lucir outfits imperdibles. Aunque la cantante de “Qué agonía” siguió los pasos de JLo, le dio a su atuendo su toque personal, luciendo como una Barbie mexicana.

Yuridia está trabajando con Los Ángeles Azules y mediante un adelanto igual lució su look rosa. Foto: Instagram Yuridia.

Yuridia, una Barbie mexicana con vestido rosa

Yuridia eligió un largo vestido satinado que le hace honor a su silueta. La prenda tiene cuello redondo y mangas largas, así como flores que van desde el hombro hasta la cintura; este detalle le dio realce al look de la exacadémica. Para no opacar la prenda, que es la pieza central del look, la intérprete de “Sin llorar” llevó el cabello recogido con un moño alto.

Para la ocasión, la cantante eligió un total look rosa con detalle floral Fotos: Instagram Yuridia.

Jennifer López, la reina de la tendencia Barbiecore

En sí, la propuesta de la compositora mexicana, de 37 años de edad, sigue su estilo personal, pero, curiosamente, es similar al elegante atuendo que Jennifer López, de 54 años, usó en los Golden Globes 2024 que se realizaron el pasado 7 de enero en Beverly Hills, California.

En esa ocasión, “La diva del Bronx” recorrió la alfombra roja con un vestido largo cuyo diseño es ceñido y strapless. Esto destacó la figura de reloj de arena de la actriz de “Selena”, quien completó el look con una capa con mangas esculturales en forma de pétalos de rosas.

El atuendo de Yuridia evocó el outfit que Jennifer López usó en los Golden Globes 2024. Fotos: Vogue México y Latinoamérica.

La prenda de Jennifer López es de la firma Nicole + Felicia Couture y gracias a esta se le rindió tributo a Barbie. Y, sí, quedó en claro que la tendencia Barbiecore sigue en pie, ya que el mundo de Barbieland siempre es excelente para divertirse en la moda de manera creativa y femenina.