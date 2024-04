Zendaya, bella en tres looks verdes, el color preferido de las famosas esta temporada

Zendaya no sólo ha consolidado su carrera como actriz en Hollywood, sino que también se ha coronado como una experta en la industria de la moda. La actriz de la serie de HBO “Euphoria” ha pulido su estilo de mano de Law Roach, su estilista personal. Ambos suelen elegir looks que impactan en las alfombras rojas, como está sucediendo ahora en la promoción de la película “Challengers”.

Durante la promoción de la cinta enfocada en el tenis, la actriz estadounidense ha lucido diversos atuendos, destacando la moda deportiva. Sin embargo, la joven, de 27 años de edad, también ha optado por los estilos clásico y moderno, demostrando que es un camaleón incluso en la moda.

La actriz se lució en color verde, que es ideal para la primavera y verano. Fotos: Instagram.

Zendaya, pura perfección en la promoción de “Challengers”

Pero eso no es todo, ya que Zendaya ha tenido una excelente racha al elegir looks en color verde. Las propuestas de la actrices destacan su belleza, pero, sobre todo, hacen recordar que este color es básico en esta temporada y por ello numerosas famosas lo usan, yendo desde Ariana Grande hasta Jennifer López.

Mediante las redes sociales se difundieron dos looks de la novia del actor británico Tom Holland. Uno consiste en un total look en color verde claro; se trata de un elegante conjunto cuyo blusa tiene escote en V y es larga, mientras que la falda está arriba de la rodilla: el plus son las zapatillas también en verde claro. El segundo atuendo es un vestido blanco con estampado floral en amarillo y verde; para destacar el segundo color, la prenda incluye cintas en verde bandera; en este caso, las zapatillas son blancas.

Zendaya recordó que este color nunca pasa de moda, así que elegirlo siempre es un acierto. Fotos: Instagram.

Antes de lucir estos looks, Zendaya igual usó un vestido verde. Este causó revuelo por el color, así como el diseño revelador y clásico. Los brillos se hicieron presentes, contrastando con la piel morena de la actriz, quien en esa ocasión incluso llevó maquillaje (delineado) en este color tan vibrante.

La actriz ha llevado el color verde a otro nivel, ya que incluso lo ha lucido en su maquillaje. Fotos: Instagram.

Verde, el color para la primavera

Aunque el color del año es el Peach Fuzz 13-1023, de acuerdo con la empresa Pantone, el color verde nunca pasa de moda porque se ha vuelto un básico, especialmente en la primavera y el verano. Mientras el primer color es descrito como “un color melocotón aterciopelado y suave cuyo espíritu enriquece la mente, el cuerpo y el corazón”, el segundo simboliza la naturaleza y la vida, pero también el éxito y el equilibrio.

Por lo mismo, el color verde es ideal para lucir atuendos únicos, mientras las mujeres tienen un look elegante y una imagen fuerte y empoderada. Esto hace recordar que la moda no sólo es moda, sino una manera de reflejar la personalidad de manera audaz y reveladora.