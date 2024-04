Daniel Bisogno: estas fueron las primeras palabras del conductor al entrar al foro de Ventaneando

Fue en el mes de febrero de este 2024 cuando la salud de Daniel Bisogno prendió las alertas de todos sus amigos, familiares, fanáticos y los medios de comunicación, pues estuvo hospitalizado y durante 25 días en terapia intensiva.

De acuerdo con el propio Daniel, no la pasó nada bien, pues estuvo intubado y a punto de hacerle una traqueotomía, sin embargo, afortunadamente el conductor de Ventaneando ya se encuentra sano y está de regreso en el foro en donde se graba el programa de espectáculos.

Daniel fue recibido por todos sus compañeros.

Foto: Ventaneando

¿Qué dijo Danie Bisogno al entrar al foro de Ventaneando?

Luego de confirmarse su regreso a Ventaneando, Daniel Bisogno fue recibido por todo el equipo de producción de una manera muy especial, tanto así que conmovió de tal manera al conductor que sus primeras palabras al entrar al foro del programa de espectáculo fueron las siguientes:

“Me van a hacer llorar”, dijo Bisogno

Ante este momento emotivo, se escucha en el video que una de sus compañeras le dice a Daniel Bisogno que no se limite y que si tiene ganas de llorar pues lo haga.

Fue entonces que “El muñe” como le dicen de cariño, dejó sus cosas personales en una parte del foro y fue a saludar uno a uno a sus compañeros de producción, tanto los que se encuentra en el foro, como en redacción y cabina, pues todos estaban felices de que regresará a Ventaneando.

Cabe señalar que fue el lunes 22 de abril, cuando Pati Chapoy fue la encargada de confirmar que Daniel Bisogno se incorporaría nuevamente a Ventaneando, y este martes, la la líder del programa de espectáculos dejó claro que su amigo y compañero tan solo estará dos días a la semana pues sigue con su recuperación ya que necesita un trasplante de hígado.

Daniel Bisogno habla de su estado de salud

Este martes 23 de abril, Bisogno se presentó ante su público nuevamente y aseguró que para él no hay mejor medicina que regresar a hacer lo que más le gusta; además el conductor dio detalles de lo que vivió estos meses y cómo la pasó mientras estuvo hospitalizado.

“En terapia intensiva estuve 25 días, no es cualquier cosa, con decirte que me salió una llaga en la cabeza por que de esos 25 días, 20 fueron intubado, que ahora suena muy fuerte pero para todas las operaciones te tienen que intubar, pero no me podían desentubar porque no tenía la fuerza para respirar por mí mismo, había pensado en hacerme una traqueotomía para poder respirar, por suerte cuando les habían pintado el peor de los panoramas, les hablaron y les dijeron que ya podía respirar, que pasó a los dos días que falleció mi mamá”, comentó Bisogno

Y es que, el conductor estuvo a punto de quebrarse al recordar con cariño a su mamá y la última plática que tuvo con ella, pues él está seguro que ella tuvo mucho que ver en su recuperación pues asegura que su madre en algún momento le dijo que ella daba la vida por él.