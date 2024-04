Daniel Bisogno reveló que tuvo un encuentro del otro mundo mientras estuvo intubado y en terapia intensiva

Luego de estar varios meses alejado de su trabajo como presentador en Ventaneando, finalmente este martes 23 de abril, Daniel Bisogno se reincorporó a la emisión de espectáculos luciendo muy feliz y tranquilo luego de que su vida estuvo en peligro.

“El Muñe”, como también es conocido por su público, aseguró estar recuperándose satisfactoriamente, e incluso, dejó claro que él fue quien pidió regresar a Ventaneando, sin embargo, tan solo estará dos días a la semana (martes y jueves) debido a que sigue con su tratamiento.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno regresa a Ventaneando: ”mala hierba nunca muere, esta es la mejor medicina”

Daniel Bisogno habla de los alarmantes síntomas que lo llevaron al hospital: "Estaba completamente invadido"

¿Daniel Bisogno tuvo un encuentro con el más allá?

Al final de la emisión del martes 23 de abril, Bisogno tuvo unos minutos para platicar ampliamente sobre lo que le sucedió, y cómo fue que llegó al hospital en donde por 25 días permaneció en terapia intensiva, sin embargo, el conductor reveló que vivió un encuentro con el “más allá” mientras estuvo inconsciente.

“Yo viví… mientras estaba inconsciente yo viví otra cosa totalmente distinto, una historia de vida esos días y noches, sueños o alucinaciones o ve tu a saber si tuve un encuentro con el más allá”, contó Bisogno

El conductor asegura que vivió cosas inexplicables mientras estuvo inconsciente

Foto: Ventaneando

Finalmente, el conductor aseguró que en otro programa dará más detalles de lo que vivió estando inconsciente, pues es algo inexplicable, sin embargo, le genera mucha curiosidad, pues todo fue muy real.

“No sé, pero es impresionante ya les contaré después esa parte de la historia”, aseguró Bisogno.

¿Su mamá dio la vida por él?

Sin embargo, Bisogno comentó que 20 días permaneció intubado y que a los dos días de la muerte de su mamá fue que su recuperación comenzó a suceder, por lo que él cree que su madre tuvo mucho que ver con eso.

“En terapia intensiva estuve 25 días, no es cualquier cosa, con decirte que me salió una llaga en la cabeza por que de esos 25 días, 20 fueron intubado, que ahora suena muy fuerte pero para todas las operaciones te tienen que intubar, pero no me podían desentubar porque no tenía la fuerza para respirar por mí mismo, había pensado en hacerme una traqueotomía para poder respirar, por suerte cuando les habían pintado el peor de los panoramas, les hablaron y les dijeron que ya podía respirar, que pasó a los dos días que falleció mi mamá” , comentó Bisogno

Bisogno cree que su mamá dio la vida por él.

Foto: Ventaneando

Finalmente, el conductor de Ventaneando reveló que sólo estará dos días a la semana en la emisión debido a que seguirá con su recuperación pues es candidato a un trasplante de hígado por lo que está en la lista de espera del hospital en el que se atiende.