Vocalista de Banda Machos sorprende a tiktoker al regalarle su vestuario: "los sueños se hacen realidad" | VIDEO

La Banda Machos y su vocalista se acaban de convertir en la sensación de TikTok y todo gracias a una creadora de contenido conocida como "Ranchera Galáctica", quien suele hacer videos presumiendo sus looks más icónicos, pero que hace unos días sorprendió a sus más de 35 mil seguidores con una historia un poco más personal. Y es que como su nombre señala, es amante de la música regional mexicana y una de sus agrupaciones favoritas es precisamente la que canta "La Culebra".

"Uno de los sueños más grandes que tiene esta ranchera que tú estás viendo ahí ahorita es ser parte de la Banda Machos, no literal. (...) Quiero el traje de la Banda Machos; en lo personal pienso que es la banda más icónica (...), pero el traje, es muy icónico, muy característico", contó hace a penas unos días sin pensar que la terminarían por sorprender.

Banda Machos le envía a tiktoker el vestuario oficial y su reacción se hace viral

En su video, la creadora de contenido mexicana contó que lo que le encanta del vestuario oficial de dicha agrupación es que combinan los diseños de las chaquetas con las botas, cinturones e incluso con los colores. Aunque mostró varias fotos de la banda para demostrar su punto, dejó ver uno en particular en el que se combina el azul cielo con el rosa y ante ello no perdió la oportunidad de pedir que se lo regalaran, esto sin pensar que se haría realidad.

"Este traje si Banda Machos me lo quisiese regalar, o sea, es muy icónico, rosita, la bota. Quiero que tú veas la bota, todo es demasiado icónico, es lo que me encanta", dijo sobre una prenda con flequillos y el nombre bordado en la espalda. Aunque en su video inicial pidió que le dijeran quién les diseña el vestuario, días después subió otro video en el que lo primero que dijo fue: "los sueños se hacen realidad".

Aquí compartió un mensaje que recibió por parte de la agrupación pidiéndole su dirección para mandarle un regalo, mismo que es la chaqueta que mostró en sus redes sociales. Como era de esperarse, su reacción se hizo viral, ya que además de decir que es su "sueño hecho realidad", también se dejó ver sin palabras, sonriente y soltando gritos de emoción, mientras agradecía a sus seguidores por haber etiquetado a Banda Machos.

"Gracias Banda Machos, gracias universo, gracias a ustedes por etiquetarlos. O sea, es demasiado icónico. Todo es demasiado icónico, no lo supero", dijo no sin antes confesar que la chaqueta tiene el nombre de Alex D, es decir, Alejandro Diaz, el vocalista de la agrupación.

"El alexD. todo triste porque él donó su trajecito y tú ya lo sacaste. BTW tuve que ir a googlear porque jamás había apreciado lo fabulosos que son sus vestuarios", "Que chica icónica", "la banda machos es la mejor y weei que precioso que sean tan geniales, te ves super Woow con ese outfit", "Directito al sueño de mi infancia, tenía 3 años y era mega fan de la banda machos, le pedí a mis papás q me los llevaran a mi fiesta de cumpleaños y que creeeen??Obvio NO me los llevaron" y "Realmente cumpliste el sueño de decir 'eso me lo dio banda machos'", son algunos de los comentarios que se leen en la red.