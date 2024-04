Germán Montero revela que La Arrolladora no le pagaba por grabar canciones: "jamás me hicieron sentir parte"

La Arrolladora es una de las bandas más emblemáticas en la historia del regional mexicano. A lo largo de su historia han pasado infinidad de colaboradores que han hecho grande a la agrupación. Ahora, parece que el paso de algunos de los músicos y cantantes no ha sido el mejor. Germán Montero reveló los detalles que lo llevaron a dejar a la banda y de paso que nunca le pagaron por cantar con ellos, entre otros detalles que lo orillaron a buscar otro camino en el mundo de la música.

Montero formó parte de La Arrolladora casi 7 años. Durante este tiempo, la agrupación tomó mucha fuerza nacional e internacional, pero el éxito no fue suficiente para que el cantante decidiera continuar con su carrera en la mítica agrupación de regional mexicano. En el 2007 decidiría despedirse para comenzar un nuevo camino, ahora como solista. Entre los motivos que orillaron a la Germán a dejar la banda fue que nunca lo hicieron que se sintiera parte de ellos.

Sigue leyendo:

¿Le surge competencia a Checo Pérez? Peso Pluma se postula como piloto de Ferrari | VIDEO

Natanael Cano se queda sin saldo en su celular y su reacción se vuelve viral: VIDEO

El cantante nacido en Los Mochis acudió a una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. En dicha charla reveló algunos detalles que lo llevaron a dejar a una de las bandas más grandes en la historia de México. Germán comenzó su discurso agradeciendo la escuela que le dejó La Arrolladora y la oportunidad. Montero aseguró que la gente que entra a la banda entra a un régimen militar.

Otro de los motivos por los que dejó a la banda tiene que ver con que no había reconocido la fuerza y el poder que tenía su voz y sus actuaciones en México. Germán asegura que no veía todo lo que movía a agrupación en aquellos años en los que tenía el rol de ser la segunda voz de La Arrolladora.

Se tiene que recordar que Germán se salió cuando la banda se encontraba en su mejor momento. Montero contó que mucha gente le regañó porque tenía todo seguro en La Arrolladora, pero él sabía que no iba a estar toda su vida en la agrupación. El cantante sabía que tenía que hacer dos cosas cuando entró. Primero comprar un coche y después montar un negocio en Los Mochis. Lo segundo no lo hizo gracias a que su primer disco como solista le fue muy bien.

"Cuando yo salgo de ahí no era por dinero. Me ofrecieron muchas cosas cuando yo salgo, pero ya no me interesaba quedarme ahí. Mi integridad, mi paz espiritual, mi paz mental ya no estaban ahí. Yo dije: ' me voy a Mochis, pongo una taquería hago un grupo versátil y me quedo ahí en los Mochis'", dijo Montero.