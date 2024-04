Aleks Syntek manda mensajes en redes sociales a sus fans: "No estoy haciendo berrinches"

El nombre de Aleks Syntek se ha visto envuelto en una serie de críticas y polémicas en los últimos días. Después de recibir mensajes de odio por parte de usuarios que en redes sociales, el compositor mexicano decidió expresar todo lo que siente con esos mensajes y de paso hablar sobre la difamación que se ha generado alrededor de su nombre.

El cantante llegó a su límite el pasado lunes, cuando decidió recurrir a su cuenta oficial de X para expresar todo lo que tenía dentro y lo que se estaba guardando mientras la gente lo difamaba. Eso sí, Syntek dejó claro no se trataba de un berrinche, sino de poder expresar todas las emociones y sensaciones que tiene después de más de 36 horas de campañas de desprestigio contra él.

Sigue leyendo:

Alex Syntek arremete contra la banda y pide su regularización para que los niños no escuchen música "de adultos"

Desde Acapulco, Paola Rojas presume sus vacaciones e impone tendencia con traje de baño boho chic: "me conmueve reencontrarme con mis amigos"

Aleks comenzó su discurso dejando claro que están generando una campaña de desprestigio contra él, ya que se están generando una serie de cuentas sin seguidores, con identidades falsas y textos contradictorios los que están arremetiendo contra él. El cantante asegura que hay una persona o varias, que están intentando cuartar su libertad de expresión..

Después de aclarar que se trataba de una campaña que busca desprestigiarlo. Aleks le mandó un mensaje a sus fans para asegurarles que no estaba enojado ni haciendo ninguna clase de berrinche. En realidad sólo quería poder expresarse, desahogarse. Dentro de este mensaje, aclaró que es inocente de todo lo que se le acusa en dichos mensajes de odio que se generan en redes sociales en su contra.

"…y a mis fans les aclaro que no estoy enojado ni haciendo berrinche, todos estos mensajes los hago con la intención de desahogarme y razonar lo que jamás han querido razonar, soy 100% inocente de lo que me señalan, y no deberían mencionarlo en medios de comunicación porque es una huella digital que me afectará a través del tiempo y a todas mis generaciones aunque sea una mentira, solo en México no existe la ley que te protege de la difamación digital.", expresó Aleks.