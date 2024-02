"Sí me preocupa mucho": Aleks Syntek habla sobre los riesgos de que los niños escuchen a Peso Pluma

En el mundo de la música en México, Aleks Syntek se ha convertido en una de las personalidades más polémicas en los últimos años, esto debido a que ha expresado críticas hacia otros géneros musicales, como el reguetón, generando comentarios que han sido interpretados como despectivos hacia otros géneros, lo que ha desatado reacciones diversas en la audiencia.

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, conocido artísticamente como Aleks Syntek, ha levantado nuevamente la polémica debido a que esta vez se pronunció respecto al temor de que mensajes inapropiados estén llegando a los oídos de las infancias a través de los corridos tumbados, esto lo reveló en específico cuando le preguntaron qué opinaba sobre la música de Peso Pluma.

Aleks Syntek ha levantado escándalo por sus críticas a géneros urbanos. Foto: Especial

Aleks Syntek preocupado por los niños que escuchan corridos

El cantante, músico y compositor mexicano que comenzó su carrera en la década de 1980 como parte del grupo juvenil "Timbiriche" a inicios de la década de 1990, aseguró que no está en contra de los corridos tumbados, pues aseguró que disfruta mucho la música mexicana y que le gusta ver a mexicanos, como Peso Pluma, llegar tan lejos.

"Su música es tremendamente buena. Son artistas con grandes melodías, excelentes arreglos musicales y estilos muy peculiares. Por algo ha pegado tanto Peso Pluma. Cuando me preguntó Adela Micha de él, dije que amo la música mexicana y nada me da más gusto que a un mexicano le vaya bien", aseguró Syntek durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

El famoso aseguró que estos no son contenidos aptos para todo el público y enfatizó que no está en contra de este estilo, sin embargo, aseguró que son géneros que no deben estar al alcance de los niños:

"Todos los niños los están cantando, y ahí sí me preocupa mucho... Los niños chiquitos de ocho o siete años que están cantando ‘Me levanto en la mañana y me pongo a forjar’, pues no está padre”, aseguró Syntek, quien recordó que él es papá y que le angustia pensar que letras de violencia y sexualización lleguen a los menores.

Es importante señalar que, a pesar de que Syntek ha tenido éxito en su carrera musical, sus comentarios críticos hacia otros géneros han generado controversia debido a que la diversidad musical es apreciada de manera diferente por cada individuo dependiendo de sus gustos personales.

