Desde Acapulco, Paola Rojas presume sus vacaciones e impone tendencia con traje de baño boho chic: "me conmueve reencontrarme con mis amigos"

Paola Rojas es uno de los rostros más queridos de los mexicanos, ya que su talento como periodista y conductora en programas como "Netas Divinas" la ha colocado como la sensación, pero en redes sociales también es todo un fenómeno y por lo tanto siempre se mantiene activa para estar cercana con sus fans. En su más reciente actualización, la famosa reveló que se encuentra disfrutando las vacaciones de Semana Santa desde la playa de Acapulco.

En un breve mensaje que compartió en Instagram, la también madre de dos reveló que luego del paso de Otis en Acapulco, uno de los huracanes más devastadores en la historia de la región, regresó al puerto para disfrutar del clima, los atardeceres y ser testigo del ánimo de lucha que tienen las personas por recuperar lo que era este destino turístico.

Por medio de un video, Paola Rojas contó que se encuentra de vacaciones con sus dos hijos, quienes además se enfrentan al duelo por la muerte de su abuela paterna. "Está a punto de ponerse el sol, ya saben que voy persiguiendo atardeceres", fueron las primeras palabras que dijo la famosa al posar en la ya conocida "golden hour".

"Estoy en Acapulco, regresé al bello puerto de Acapulco. Estoy en la orilla del mar con mis niños aquí jugando. Estoy en el paraíso, de regreso. Es un lugar al que quiero muchísimo, en el que he disfrutado muchas veces, me he reído, he visto los atardeceres más hermosos de mi vida, tengo amigos acapulqueños del corazón. Y no había podido regresar desde el tremendo impacto de Otis, el huracán en esta costa", declaró.