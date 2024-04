The Warning regresa a Ciudad de México, llevarán su poder femenino al Auditorio Nacional

¡Atención a las amantes del rock! Hace algunas horas la icónica banda "The Warning" anunció a través de sus redes sociales una nueva presentación en la Ciudad de México. Dani, Ale y Pau han confirmado su tan esperada presentación en el prestigioso Auditorio Nacional el próximo 6 de Febrero del 2025. Este anuncio ha desatado un torbellino de entusiasmo entre las fieles seguidores de la banda, quienes aguardan con ansias un espectáculo que sin duda quedará grabado en sus memorias para siempre.

¿Cuándo es la venta de boletos para The Warning en CDMX?

El Auditorio Nacional, una joya arquitectónica ubicada en el corazón de la capital mexicana, será el escenario perfecto para este épico concierto y la banda ha anunciado un emocionante sistema de preventa exclusiva que se dividirá en tres fases: la primera de ella dará inicio el próximo 20 de abril y está destinada para las y los fans más leales, pues sólo podrán acceder quienes se registren en su sitio oficial (da clic AQUÍ para visitarlo). Una vez registrados, las y los seguidores recibirán códigos o enlaces exclusivos de acceso por correo electrónico.

Las talentosas rockeras se presentarán en el Auditorio Nacional el próximo 6 de febrero del 2025.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

Pero eso no es todo, ya que la preventa Citibanamex se llevará a cabo el 22 de Abril a las 11:00 AM, ofreciendo a las y los tarjetahabientes de Citibanamex la posibilidad de adquirir sus boletos antes que el público en general. Finalmente, para aquellas personas que no quieran perderse la oportunidad de presenciar a The Warning en vivo, la venta general de boletos estará disponible a partir del 23 de Abril a las 11:00 AM.

Venta a Fans: 20 de Abril

Preventa Citibanamex:22 de Abril, 11:00 AM

Venta General: 23 de Abril, 11:00 AM

The Warning ha asegurado que haya opciones para todos los gustos y presupuestos.

Fotografía: Instagram/@thewarningrockband

¿Cuánto costarán los boletos para ver a The Warning?

Hasta el momento de redactar esta nota, no se han dado a conocer los precios oficiales para el próximo concierto de The Warning en el Auditorio Nacional, pero se especula que los precios rondarán desde los 488 pesos, hasta los mil 647 pesos. Si ya has asistido a otras presentaciones en este recinto, puedes tener un panorama más amplio sobre cuáles son los mejores asientos para disfrutar de su presentación.