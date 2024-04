Chalino Sánchez: hija del cantante habla sobre la nota que recibió su padre en su último concierto

Cynthia Sánchez, la hija de Chalino Sánchez, acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que se difundió un video en TikTok en el que habla abiertamente de la nota que recibió su padre en el último concierto que ofreció previo a ser asesinado, por lo que las palabras de la joven influencer han sorprendido a más de un internauta y han servido para acabar con distintas especulaciones.

Fue a través de su perfil oficial de TikTok donde la hija de “El Rey del Corrido” abrió una sesión de preguntas y respuestas con sus fans y como era de esperarse las preguntas sobre su afamado padre no se hicieron esperar y uno de los cuestionamientos que más furor causo fue cuando le preguntaron si sabía cuál era el contenido de la nota que recibió el intérprete de “Las Nieves de Enero” durante su último concierto.

¿Qué decía la nota que Chalino Sánchez recibió en su último concierto?

“Yo tengo una pregunta y disculpa, no quiero ofenderte, quisiera saber qué decía la nota que le dieron a tu papá en un concierto”, fue la pregunta que le hicieron a Cynthia Sánchez, quien señaló que es un cuestionamiento que le hacen con mucha frecuencia, no obstante, respondió que solo su padre y nadie más sabía que decía dicha nota, pues luego de leerla la tiro al piso, por lo que pidió no hacer caso a charlatanes que aseguran tener la nota o que la pudieron ver.

"Neta plebes yo no sé por qué tanto esta pregunta. Tal vez yo veo demasiadas veces el video en el día que yo ya me la sé de memoria, pero pues se las voy a contestar, en el video se ve donde a mi apa' le entregan la nota, él la lee y la tira al piso, no hay cómo saber, nadie va a saber, yo sé que ha habido personas que andan de mentirosillas que dicen, 'no, es que yo si supe' o 'a mí me entregó la nota', en el video se ve, el video no está editado como para que no saliera, no se lo entrega a ni un músico, a nadie, lo agarra y lo tira al piso, cualquier persona que les anden diciendo que ellos vieron el papel, les están echando mentiras, no les crean”, sentenció la hija del intérprete de éxitos como “Alma Enamorada” y “Los Chismes”.

Chalino Sänchez recibió una misteriosa nota en su último concierto. Foto: Especial

Nunca se supo quién asesinó a Chalino Sánchez

Chalino Sánchez ofreció su último concierto en el Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa el 15 de mayo de 1992, en el cual, recibió una misteriosa nota, la cual, ha generado todo tipo de especulaciones y esto se debe a que el cantante se mostró sumamente nervioso cuando terminó de leerla, no obstante, como dijo su hija, se desconoce el contenido de dicho texto.

Chalino Sánchez tenía 31 años cuando fue asesinado. Foto: Especial

Luego de su concierto, Chalino Sánchez se retiró del lugar a bordo de su camioneta y horas más tarde, durante las primeras horas del 16 de mayo de 1992 su cuerpo fue localizado en una carretera de la capital sinaloense y se informó que presentaba dos heridas de bala en la cabeza, según se sabe, la investigación sobre la muerte del cantante no se ha cerrado, sin embargo, nunca hubo detenidos por la muerte de “El Rey de los Corridos”, quien al momento de su muerte tenía tan solo 31 años de edad.