“Su primera chamba”: Geraldine Bazán desata burlas por su forma de planchar la ropa

Mientras gran parte de los participantes en “La Casa de los Famosos 4” están en conflicto por una fuerte rivalidad, Geraldine Bazán se mantiene alejada de la polémica y se concentra en mostrar su mejor versión. Como parte de ello, la actriz se dio a la tarea de planchar su ropa sin imaginar que el momento desató burlas en redes sociales, donde internautas destacaron que podría ser la primera vez que lo hace, pues se mostró angustiada.

Geraldine Bazán plancha en LCDFL4

La actriz fue una de la participantes que se incorporó al reality show semanas después de su inicio, pero su actitud y encanto la convirtieron de inmediato en una de las favoritas. Además, Bazán ha decidido alejarse de la controversia al no marcar rivalidad con ninguno de sus compañeros y mostrar siempre empatía con quienes se acercan a ella.

Geraldine Bazán desata burlas por su forma de planchar la ropa. Foto: IG @geraldinebazan

Aunque esto no evitó que uno de sus momentos en “La Casa de los Famosos 4” se hiciera viral en redes sociales, pues mientras planchaba un pantalón de color rosa quedó en evidencia su falta de destreza al usar el electrodoméstico que suele ser indispensable en gran parte de los hogares.

Burlas a Geraldine Bazán

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos criticaron a Geraldine Bazán por no saber usar la plancha, otros no dudaron en defenderla destacando, entre otras cosas, su esfuerzo como actriz y el trabajo constante para poder pagar para que alguien más realice por ella esa tarea.

“Su empleada mirándola sentada en el sillón con unas palomitas”, “Primera vez que veo que alguien plancha”, “La verdadera jugadora que va sola”, “Su primera chamba, pero igual me sigue cayendo bien”, “Lo malo de siempre depender de alguien para que te haga las cosas”, “Yo planchando con una plancha que no es mía” y “Plancha con miedo”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.