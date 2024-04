Se burlan de Kim Flores al mostrar con sus dedos el supuesto “cuarto Ja ja ja” de su canción: le hace falta saber contar”, señalan los usuarios

Kim Flores siempre da de qué hablar en redes sociales, pues ahora logró hacer enojar a sus fans y recibir burlas gracias a un video de tiktok que subió a su cuenta se hizo viral, pues la cantante sigue promocionando su tema “Triple Ja Ja Ja”, como parte de la discográfica RemexMusic

La esposa de Edwin Flores, ha estado recibiendo muchas burlas respecto a su desempeño musical, pues los usuarios aseguran que no tiene talento para cantar, por lo que en cada oportunidad que tienen, se lo recuerda con la famosa frase, “Hay talento, solo falta encontrarlo”. Sin embargo, eso le ha permitido conseguir más de 1 millón de vistas en su canción lanzada hace tan solo 5 días.

Usuarios se burlan de Kim Flores por no saber contar

Fue en Tiktok, la red social más grande del mundo, donde la famosa cantante Kim Flores subió un video cantando una canción, bailando una coreografía y contando con sus dedos; sin embargo, al hacer el Lipsync de la misma parece ser que no contó bien, pues habla de una triple risa y ella cuenta cuatro.

Por lo que los usuarios no le perdonaron el error y comenzaron a burlarse, pues, aseguraban que no sabía contar, además de tirarle hate por su forma de cantar, por lo que el video que ya cuenta con más de 35 mil me gustas no dejó pasar un pequeño error que sus fans y haters no olvidarán jmás.