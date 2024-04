Así se veía Christian Nodal en sus inicios y así se ve ahora: FOTOS

Con apenas 18 años, Christian Nodal saltó a la fama, "Adiós Amor" sonaba por todos lados. La canción era una de las más populares y la más exitosa de los últimos años, con este sencillo el cantante estaba poniendo nuevamente el regional mexicano entre la música más escuchada del momento. Pero todos se preguntaban quién era ese joven que a su corta edad ya estaba impresionando con su potente voz.

Christian Jesús González Nodal es originario de Caborca, Sonora y desde muy pequeño sus padres notaron que era muy talentoso para cantar. Con apenas 16 años empezó a incursionar en el medio pero solo logró fama local entre sus amigos de la escuela, fue tras el lanzamiento de su más grande éxito cuando el artista se volvió uno de los más famosos y talentosos del momento. Desde entonces no ha desaparecido de la escena musical pero lo además de su evolución musical, otra cosa que ha llamado la atención ha sido su cambio físico, actualmente luce muy diferente que en sus inicios.

Con apenas 16 años empezó a incursionar en el medio | Foto: Instagram @nodal

Así se veía Christian Nodal en sus inicios en la música

En sombrero vaquero, sacos, mezclilla y botas, así eran las primeras apariciones de Nodal. Era evidente que el intérprete quería mostrar un perfil regional. Además de su vestimenta, el cantante todavía lucía un rostro angelical entre la pubertad y la madurez, pues recién alcanzaba la mayoría de edad. Pero con el paso de los meses, ya comenzaba a estrenar barba y a verse más varonil dejando a un lado su faceta de adolescencia.

El cantante todavía lucía un rostro angelical entre la pubertad y la madurez | Foto: Instagram @nodal

Con la madurez también vinieron nuevos éxitos; "No te contaron mal", "De los besos que te di" y "Probablemente". Para ese momento, Nodal estaba cerca de cumplir 20 años y su rostro ya no era el mismo que en sus inicios, ya empezaba a robarse el corazón de las mujeres quienes además de ser fans de su música, también habían caído rendidas por sus encantos. Ahora ya lucía tatuajes en los brazos y en las manos, además incorporaba a su imagen un toque de rebeldía, pero no solo a su imagen física, también a sus canciones que incluso mezclaban un toque de rap.

En este momento lucía tatuajes en los brazos y en las manos, además incorporaba a su imagen un toque de rebeldía | Foto: Instagram @nodal

Nodal cambia drásticamente de imagen

El éxito que Christian estaba teniendo en ese momento ya rebasaba fronteras, sus canciones no solo estaban sonando en México, también en Estados Unidos y Latinoamérica. Pero algo que elevó su fama inesperadamente fue el anuncio de su romance con Belinda, una de las cantantes más queridas y populares del país. En ese momento su imagen ya se veía renovada, llevaba un poco de barba, y ya combinaba los pantalones de piel con los vaqueros y camisas abiertas para lucir los tatuajes de su pecho.

En ese momento su imagen ya se veía renovada, llevaba un poco de barba, y ya combinaba los pantalones de piel con los vaqueros y camisas abiertas | Foto: Instagram @nodal

Después de su ruptura con la interprete vino un cambio drástico, se notaba con varios kilos menos, lucía más delgado y presumía varios tatuajes en su rostro, manos, pecho y brazos, su rostro se veía más respingado y ahora se mostraba más serio en sus fotografías con un toque de seriedad pero al mismo tiempo masculinidad, ahora agregó a su look collares diamantados y anillos.

Después de su ruptura con Belinda vino un cambio drástico en su imagen | Foto: Instagram @nodal

Pero la transformación que más ha sorprendido en su carrera fue la que mostró hace un par de días cuando dejó ver que se borró todos sus tatuajes incluidos los del rostro, aunque no se sabe si de manera definitiva o solo los ocultó con algún tipo de maquillaje, pero lo que más sorprendió fue que dejó su vestuario regional y lo cambió por trajes formales y ahora su cabello se ve lacio y peinado hacia los lados, incluso lo compararon con el actor Johnny Depp, por ahora no se sabe si será su imagen definitiva o es simplemente para estrenar un nuevo sencillo.