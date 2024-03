Con un toque de comedia, esta película de Netflix te hará reflexionar sobre el amor y tener pareja

Enamorarse es obligatorio y no encontrar pareja tiene consecuencias irreversibles. Esta es la premisa de "La Langosta" (The Lobster), dirigida por el griego Yorgos Lanthimos; en esta obra distópica, lanzada en 2015, pinta un futuro no muy lejano, donde la soledad es prácticamente un delito y la búsqueda de pareja se convierte en una tarea impostergable, pues se tiene los días contados para hacerlo. En la actualidad está en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares de México.

Colin Farrell y Rachel Weisz lideran un reparto estelar, con actuaciones muy buenas, además de la visión de Lanthimos, quien se ha consolidado como uno de los autores más aclamados de los últimos años y que recientemente lanzó su última película “Poor Things”, la cual está nominada a varias categorías en los premios Oscar.

¿De qué trata “La Langosta”, filme que está en Netflix?

"La Langosta" no es solo un drama romántico, sino una sátira social que critica las normativas culturales sobre las relaciones y el amor. La película nos transporta al Hotel, un lugar donde los solteros deben encontrar pareja en 45 días, o enfrentarse a una transformación forzada en el animal de su elección. El protagonista decide que de no dar con alguien que sea compatible con él, se convertirá en una langosta, dada su longevidad y actividad sexual.

El filme se destacó por su originalidad y compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2015, donde se alzó con el Premio del Jurado. El guion, coescrito por Lánthimos y Efthymis Filippou, fue celebrado por su ingenio y profundidad por la crítica especializada, además de que ha recibido muy buenas opiniones de la audiencia.

¿Por qué ver “La Langosta”?

El rodaje comenzó el 24 de marzo de 2014, y concluyó el 9 de mayo de 2014, la mayor parte se realizó en Dublín, Irlanda. Otros elogios que ha obtenido son por su fotografía, el humor ácido y las situaciones absurdas que plantea para hablar sobre la ternura y vulnerabilidad humanas. "La Langosta" dura 1 hora con 58 minutos, una opción perfecta para ver entre semana.

