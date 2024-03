Actriz que fue infiel en “La Casa de los Famosos Colombia” le pide perdón a su esposo: “Me dejé llevar”

“La Casa de los Famosos” es considerado uno de los reality shows más polémicos por los escándalos que han protagonizado sus participantes, tal y como ocurrió en Colombia donde la infidelidad de Nataly Umaña con Miguel Melfi le ganó fuertes críticas tanto dentro como fuera de su país. Ahora, a su salida la actriz reconoció que se trató de un error y le pidió perdón a su esposo, Alejandro Estrada, quien la encaró y puso fin a su matrimonio en pleno programa.

Nataly Umaña pide perdón por infidelidad en LCDLF

En entrevista para “La Mega Colombia” la actriz se sinceró y puntualizó en que lo ocurrido con su esposo no se trató de una estrategia para conservar su lugar en el programa, ante esto reconoció que se trató de un error y dijo estar arrepentida por el daño que pudo haberle hecho a su ahora exesposo, a quien calificó como “una persona noble”.

Nataly Umaña pide perdón a su exesposo por infidelidad en LCDLF Colombia. Foto: IG @natalyumanaa

“Perdón porque me dejé llevar por el juego que quería vivir en todo su esplendor, sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar. Yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo y, si me preguntas eso, claro, yo me pongo al revés y digo: ‘Obviamente me va a doler’. De todo se trae un aprendizaje, pero sí quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que le pido perdón una vez más (…) Vamos a hablar, tengo que pedirle perdón, preguntarle qué siente, si sintió dolor o traicione, decirle a la cara que nunca quise hacerlo”, dijo.

Infidelidad de Nataly Umaña con Miguel Melfi

El romance entre la actriz, de 38 años, y el cantante panameño, de 26, comenzó cuando compartieron la suite en “La Casa de los Famosos Colombia” ya que fueron captados entre besos y abrazos en la cama. La escena generó gran controversia y el esposo de Umañan, Alejandro Estrada, ingresó para poner fin a su matrimonio con un contundente mensaje en el que le deseaba éxito a su entonces pareja.

Miguel Melfi también recibió la visita de su mamá, quien le dio un fuerte regaño que lo habría llevado a reflexionar sobre sus actos y decidió ponerle fin a su relación con Nataly Umaña, además de pedir perdón a Alejandro Estrada. Sin embargo, el arrepentimiento duró poco ya que los participantes del reality show una vez más fueron captados besándose dejando ver que su romance continuaba pese a la controversia.